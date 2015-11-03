Notizie Semplici Fiorentina

Semplici: "Impensabile vedere la Fiorentina ultima. Solo rimanendo tutti uniti ci si può risollevare"
10 novembre 2025 21:41
Semplici fiducioso: “La Fiorentina ha i mezzi per fare un campionato all’altezza di società e piazza”
25 settembre 2025 16:03
Semplici avvisa: “Difficile far meglio dell’anno scorso. La Fiorentina deve giocare con due punte e un trequartista”
17 settembre 2025 16:44
Semplici: "Fiorentina e Lazio mi hanno sorpreso. I Viola hanno cambiato marcia e la classifica sorride"
17 novembre 2024 15:24
Semplici: "Kean a Firenze avrà modo di diventare importante per la squadra, è perfetto per la Fiorentina"
16 luglio 2024 15:39
Semplici su Italiano: "Sarà dura per chiunque fare meglio di Italiano, mancherà ai fiorentini"
03 giugno 2024 21:40
Semplici: "Il lavoro di Italiano sotto gli occhi di tutti. Si critica l'allenatore ma in campo vanno i giocatori"
11 maggio 2024 19:34
Semplici per l'ultimo saluto Barone: "Il Viola Park figlio delle sue idee. Ripartire non sarà facile"
20 marzo 2024 18:02
Semplici: "Grande partita, grande atteggiamento tattico e mentale, spero si recuperi Nzola. Beltrán? giocatore vero"
27 febbraio 2024 13:49
Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici
28 settembre 2023 00:40
Semplici: "Quando uscì il reality sulla Fiorentina siamo stati assaliti da migliaia di fan all'improvviso"
08 settembre 2023 14:18
Semplici non ha dubbi: "La Fiorentina è la piazza ideale per Nzola. Merita un'occasione così"
24 luglio 2023 17:00
Semplici torna sul pareggio con la Fiorentina: "C'è il rammarico per l'occasione di Shomurodov"
13 aprile 2023 15:15
Semplici rovina la festa alla Fiorentina, sfuma il record per entrare nella storia e l'imbattibilità
09 aprile 2023 09:16
Semplici: "Shomurodov ha chiesto scusa a tutti, avremmo vinto ma non lo avremmo meritato"
08 aprile 2023 17:39
Semplici: "Tifo Fiorentina e Firenze è casa mia. Domenica però voglio fargli un dispetto"
06 aprile 2023 18:29
Semplici: "Marocco squadra attendista, Amrabat si esalta. A Firenze non sarà quello del Mondiale"
29 dicembre 2022 14:53
Semplici: "Sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare un solo boccone contro il Lecce. Strefezza lanciato io"
17 ottobre 2022 18:31
Semplici: “Confermarsi è un traguardo importante per la Fiorentina. Jovic? Bisogna dargli tempo”
26 settembre 2022 10:24
Semplici non ha dubbi: "Igor stagione eccezionale, Italiano gli ha dato la giusta fiducia"
15 giugno 2022 07:35
Mazzarri vicino al ritorno in panchina, lo vuole il Cagliari. Snobbato Iachini, sogno Gattuso
14 settembre 2021 18:40
Non solo Di Francesco, anche il tifoso viola Semplici sarà esonerato dal Cagliari. Ranieri prima scelta
14 settembre 2021 13:19
Semplici: "Oggi con un vittoria avremmo chiuso il campionato"
12 maggio 2021 20:49
Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"
11 maggio 2021 16:18
Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica
28 febbraio 2021 17:36
Semplici: "La classifica è divisa in più tronconi. La lotta salvezza ha delle sorprese impensabili"
14 dicembre 2020 21:40
Nazione, Iachini, a Parma è l'ultima chance. Da Sarri a Mazzarri tutti i nomi in lizza per sostituirlo
02 novembre 2020 09:03
Nazione, Commisso scuro in volto, riflette su Iachini. Sarri il nome in pole ma spunta l'idea Semplici
19 ottobre 2020 11:25
Semplici: "Chiesa? Si svelo un aneddoto lo volevo alla Spal. Normale ci sia acredine con lui"
13 ottobre 2020 13:59
Semplici: "Kouame è un giocatore di grande prospettiva. Callejon è..."
10 ottobre 2020 13:19
La Spal ha deciso di esonerare Semplici, al suo posto arriverà Di Biagio, domani primo allenamento
09 febbraio 2020 19:36
Gasperini ci ricasca, il tecnico della Dea nervoso, non saluta Semplici a fine partita
20 gennaio 2020 23:59
Semplici su Dabo: "Ha una gran voglia di rendersi utile. Gli manca il campo, domani gioca.."
14 gennaio 2020 14:13
Semplici: "Il pareggio ci sarebbe stato stretto, meritavamo di vincere. Facciamo fatica a fare gol"
12 gennaio 2020 18:36
Semplici sulla Gazzetta: "La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere"
06 agosto 2019 12:19
Semplici: "Commisso ha portato un grande entusiasmo a Firenze. Allenare in futuro la viola? Sarebbe piacevole"
26 giugno 2019 01:07
Riccardo Saponara protrebbe essere il primo rinforzo della Spal
16 giugno 2019 14:33
La Spal batte la Juventus e va a meno 4 dalla Fiorentina. Juve può festeggiare tricolore contro i viola
13 aprile 2019 18:08
Semplici: "Ci Dispiace. L'episodio ha innervosito i ragazzi e non bisognava finirla così"
17 febbraio 2019 14:59
Le scelte dei convocati di Semplici per la sfida con i viola. Non c'è lo squalificato Missiroli
16 febbraio 2019 19:36
Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."
15 febbraio 2019 22:35
Enrico Chiesa racconta Semplici, un super tifoso della Fiorentina. E Paulo Sousa evitò che...
15 febbraio 2019 10:48
Corvino pazzo di Semplici. Sarebbe rimasto alla Fiorentina se....
13 febbraio 2019 11:30
Semplici: "Chiesa top player. Da tifoso auguro ai viola di arrivare in europa"
13 febbraio 2019 09:31
Squalificati ventitreesima, mister Semplici senza Missiroli contro la Fiorentina. La lista dei cinque fermati..
12 febbraio 2019 20:28
Repubblica, la società non rinnova, Pioli non piace nemmeno ai tifosi. E Semplici...
26 gennaio 2019 13:01
Semplici: "La Roma non è quella dell'anno scorso, Lazzari il prossimo anno potrebbe spiccare il volo"
21 ottobre 2018 17:08
Semplici: “Trovato una squadra in salute, perso per gli episodi. La Fiorentina in Europa...”
22 settembre 2018 20:30
Semplici: "La Fiorentina può lottare per il quinto posto. Volevo Chiesa alla Spal..."
22 settembre 2018 09:37
Semplici: "Faremo risultato a Firenze solo con una prestazione sopra le righe"
21 settembre 2018 19:38
SEMPLICI E' "IL FIGLIOLO DELL’IDRAULICO DI GAVINANA". IL PENSIERO DI LEONARDO VONCI
21 settembre 2018 16:49
Semplici a La Nazione: "Per me la Fiorentina è qualcosa di speciale e lo sarà sempre".
21 settembre 2018 09:21
Semplici potrebbe andare a Napoli in caso di addio di Sarri. Le altre opzioni...
02 maggio 2018 19:11
Semplici: "In futuro mi piacerebbe allenare la Fiorentina. I Della Valle? Mi sento spesso con loro"
15 aprile 2018 15:12
Semplici: "Sogno la panchina viola? No, penso alla SPAL. Dopo Astori fatto qualcosa di straordinario"
14 aprile 2018 15:30
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."
14 aprile 2018 09:04
Semplici: “Volevo Chiesa alla Spal, mi bloccò Corvino. Io viola? Non ci penso".
13 aprile 2018 10:21
Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."
26 marzo 2018 13:48
Semplici:" Viviani importante per il calcio italiano, per noi incedibile. Chiesa sarà un Top da 65 milioni.."
11 gennaio 2018 17:10
Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto"
11 gennaio 2018 12:18
Semplici: "Dopo le prime cinque o sei della classifica, c'è la Fiorentina. È una squadra in salute"
04 dicembre 2017 20:29
Semplici alla Rai: "Speravamo di vincere, è arrivato invece un buon punto contro una buona Fiorentina..."
19 novembre 2017 18:05
Semplici: "Antognoni era il mio idolo. Farei più fatica io al Real o Zidane alla Spal? Sicuramente lui a Ferrara..."
17 novembre 2017 09:02
Presidente SPAL: ''Vedo Semplici sulla panchina viola. Fiorentina una big, Chiesa futuro della nazionale"
16 novembre 2017 16:10
Semplici: ''Fiorentina più forte, ma venderemo cara la pelle. Chiesa tifava Figline, Babacar non ha trovato la continuità che meritava''
13 novembre 2017 15:51
Semplici: "Noi fiorentini non siamo mai contenti di niente, diamo tempo a Pioli. Grazie Corvino"
09 novembre 2017 11:19
Semplici: ''Io alla Fiorentina? Vedremo. Normale soffrire contro la Roma. Provai a prendere Chiesa in prestito, ma mi dissero di no...''
07 novembre 2017 14:46
Semplici si racconta "Io, Sarri e quelle sfide sui campi di provincia dopo una giornata di lavoro.."
09 ottobre 2017 11:56
Montella: ''Contento per Semplici, bel rapporto dai tempi di Firenze. Kalinic? Mi aspettavo questo impatto''
19 settembre 2017 16:08
Semplici: "La Viola nel mio futuro? Ben venga, anche se da fiorentino non sarebbe facile..."
09 settembre 2017 11:04
Semplici: "Vogliamo rimanere in Serie A, lavoriamo ogni giorno per questo. Inter? Fortissima, è una delle candidate allo scudetto"
29 agosto 2017 18:05
Tuttosport: Semplici chiama Babacar alla SPAL
12 agosto 2017 12:13
Semplici: "Sono cresciuto con il mito di Antognoni. Borja Valero? È il mio modello di calciatore"
07 luglio 2017 11:12
Semplici: "Comunicato DV una provocazione, ma non mi permetto di giudicare. Bernardeschi? Avrei voluto vederlo ancora in Viola"
01 luglio 2017 11:08
Baroni: "Io ho vinto, ora tocca a mio figlio con la Viola. Semplici? Lo conosco da sempre, brinderemo insieme"
10 giugno 2017 13:07
Semplici e Baroni, dall'Impruneta alla Serie A: la scalata di due fiorentini con il viola nel cuore
09 giugno 2017 13:09
Semplici: "Fiorentina, serve unità d'intenti. Bernardeschi..."
22 maggio 2017 21:03
Semplici: "Allenare la Fiorentina il mio sogno nel cassetto. È la squadra che tifo fin da bambino"
16 maggio 2017 02:39
Macia, colui che puntò su Semplici per la prima volta: "A Firenze ha fatto crescere i giovani"
15 maggio 2017 15:57
Il fiorentino Semplici fa il miracolo, la Spal è promossa ufficialmente in serie A
13 maggio 2017 17:09
Patron SPAL: "Semplici tecnico da A, resterà qui"
08 maggio 2017 18:27
Semplici: "La Viola non mi chiama perchè ho poca esperienza. Gli ex calciatori hanno la strada spianata, io invece..."
06 maggio 2017 20:06
Semplici: "La A? Sarebbe un sogno. Abbiamo gli attributi per vincere."
25 aprile 2017 19:25
Campolo: "Pioli era allenatore già quando giocava. Semplici? Servono coraggio e fiducia nei giovani"
08 aprile 2017 16:55
Riganò: "Per scegliere Semplici serve coraggio. Preferirei Pioli, anche se..."
08 aprile 2017 16:32
L'appello di un tifoso ai Della Valle: "Cari DV, pensateci e vi dico perché..."
03 aprile 2017 16:16
PERCHÉ SEMPLICI VA TRATTATO COME UNA GIOVANE PROMESSA IN PRESTITO
23 marzo 2017 20:47
"Corvino in contatto con 4 allenatori: il primo che dice sì è viola"
23 marzo 2017 14:39
Di Francesco porterebbe a Firenze Berardi e Duncan, Semplici la sua freccia Lazzari
23 marzo 2017 09:07
Semplici: "Io in viola? Non ci penso. Un sogno Fiorentina-Spal l'anno prossimo"
24 dicembre 2016 16:07
Gazzetta: ADV tiene Sousa fino a giugno, poi 4 nomi per sostituirlo
20 dicembre 2016 10:46
Semplici: "Io nuovo Sarri? Magari. Allenare la Juve..."
14 novembre 2016 19:15
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