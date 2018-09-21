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SEMPLICI E' "IL FIGLIOLO DELL’IDRAULICO DI GAVINANA". IL PENSIERO DI LEONARDO VONCI

IL FIGLIOLO DELL’IDRAULICO DI GAVINANA: così lo chiamava il grande Mario Ciuffi, Leonardo Semplici è uno di noi, lo senti a pelle come pochi, gli vuoi bene perché nella sua umiltà ha fatto solo del be...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 16:49
SEMPLICI E' "IL FIGLIOLO DELL’IDRAULICO DI GAVINANA". IL PENSIERO DI LEONARDO VONCI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
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IL FIGLIOLO DELL’IDRAULICO DI GAVINANA: così lo chiamava il grande Mario Ciuffi, Leonardo Semplici è uno di noi, lo senti a pelle come pochi, gli vuoi bene perché nella sua umiltà ha fatto solo del bene alla nostra Fiorentina, sta facendo una grande carriera e la sua scelta di farsi le ossa in una bella realtà come Ferrara dimostra la sua intelligenza. La Spal, società storica, ricordi delle nostre figurine anni 70. Auguri Leo per la tua carriera e un giorno spero tu sia il mio allenatore! Sabato alle 18 "non fare i’ bischero!".

Leonardo Vonci

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