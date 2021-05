L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato su Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Potevamo e dovevamo fare di più, con una vittoria oggi avremmo forse concluso il nostro campionato. Ma così non è stato, sono gare difficili, avevamo speso tanto a Benevento e giocavamo contro una buona squadra. Non abbiamo avuto molto coraggio nell’andare e fare di più, è un punto che ci deve dare fiducia. Nella costruzione abbiamo fatto qualcosa di più però siamo mancati nella fase realizzativa, sono sfide difficili queste, quando si sa che l’obiettivo è vicino. Anche la stessa Fiorentina cercava la sicurezza per la salvezza, per cui è venuta fuori una gara non bella. C’è un po’ di dispiacere ma questo ci deve dare forza”.

