Basile: "Kouamè dà l'idea di non prendere il calcio sul serio"
La Fiorentina pareggia 0-0 con il Cagliari alla Sardegna Arena e si porta a 39 punti.
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2021 20:33
Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato la prestazione dell'attaccante ivoriano della Fiorentina, Christian Kouamè, sul suo profilo ufficiale di Twitter durante la partita giocata contro il Cagliari in trasferta.
Ecco il suo tweet: "Kouame dà l'idea di non prendere il calcio sul serio. Ma anche il calcio, mi sa, non prende sul serio lui".
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