PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella trasferta di Cagliari
Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara in trasferta contro il Cagliari:
DRAGOWSKI: 6, mai chiamato in causa (Dal 46’ TERRACCIANO: 6, vedi il polacco).
MILENKOVIC: 6.5, meravigliosa la sua chiusura al 67’ su Joao Pedro.
PEZZELLA: 6, prova sufficiente.
IGOR: 6, affidabile come spesso gli capita.
CACERES: 6, l’unico tentativo verso la porta del primo tempo è il suo.(Dal 70’ VENUTI: 6, ci mette corsa ed impegno).
BONAVENTURA: 6, dinamismo e copertura. (Dal 70’ CALLEJON: 5.5, si fa vedere poco).
PULGAR: 5.5, perde qualche pallone di troppo.
AMRABAT: 6.5, buoni i suoi recuperi, da “fiato” al centrocampo.
BIRAGHI: 6, normale amministrazione.
KOUAME: 5, dispiace dovergli spesso dare l’insufficienza, ma stavolta è difficile ricordare una sua giocata propositiva. (Dal 62’ CASTROVILLI: 6, buona la sua prova).
VLAHOVIC: 6.5, cerca di sbattersi tantissimo ma non arriva alla conclusione, nel finale tiene su con classe e fisicità la squadra.
IACHINI: 6, primo tempo ai limiti del vietato ai minori di 18 anni, la Fiorentina non crea alcuna situazione offensiva, e nemmeno la subisce. Alla fine raggiunge l’obiettivo cercato, il pareggio.
Gabriele Caldieron
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