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PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella trasferta di Cagliari

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
12 maggio 2021 20:16
PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE -
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Gabriele Caldieron
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PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara in trasferta contro il Cagliari:

DRAGOWSKI: 6, mai chiamato in causa (Dal 46’ TERRACCIANO: 6, vedi il polacco).

MILENKOVIC: 6.5, meravigliosa la sua chiusura al 67’ su Joao Pedro.

PEZZELLA: 6, prova sufficiente.

IGOR: 6, affidabile come spesso gli capita.

CACERES: 6, l’unico tentativo verso la porta del primo tempo è il suo.(Dal 70’ VENUTI: 6, ci mette corsa ed impegno).

BONAVENTURA: 6, dinamismo e copertura. (Dal 70’ CALLEJON: 5.5, si fa vedere poco).

PULGAR: 5.5, perde qualche pallone di troppo.

AMRABAT: 6.5, buoni i suoi recuperi, da “fiato” al centrocampo.

BIRAGHI: 6, normale amministrazione.

KOUAME: 5, dispiace dovergli spesso dare l’insufficienza, ma stavolta è difficile ricordare una sua giocata propositiva. (Dal 62’ CASTROVILLI: 6, buona la sua prova).

VLAHOVIC: 6.5, cerca di sbattersi tantissimo ma non arriva alla conclusione, nel finale tiene su con classe e fisicità la squadra.

IACHINI: 6, primo tempo ai limiti del vietato ai minori di 18 anni, la Fiorentina non crea alcuna situazione offensiva, e nemmeno la subisce. Alla fine raggiunge l’obiettivo cercato, il pareggio.

Gabriele Caldieron 

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