Notizie Cagliari Fiorentina Fiorentina

Orlando: "Vittoria di carattere della Fiorentina. Comuzzo? L'avrei ceduto, Pongracic gli ha preso il posto"
24 aprile 2025 16:11
Fiorentina senza Kean a Cagliari: ecco l'andamento dei viola senza il suo numero 20
23 aprile 2025 17:05
Selvaggi: "Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita"
22 aprile 2025 23:49
Cecchi: "Una vittoria certamente non entusiasmante per i viola, più di carattere che di gioco"
24 maggio 2024 11:18
Arthur al 103' manda la Fiorentina in Europa anche il prossimo anno. Finisce 3-2 contro il Cagliari
23 maggio 2024 22:53
Cagliari-Fiorentina: sfida per l'accesso in Europa. In tutti i precedenti il risultato più ricorrente è lo 0-0
22 maggio 2024 12:04
Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere
24 gennaio 2022 11:06
Odriozola viene spinto e tocca di mano, arbitro lo espelle e dà rigore. Errore grave che condiziona
23 gennaio 2022 14:56
PAGELLE VIOLA, BIRAGHI DA HORROR, TERRACCIANO SALVA, CASTROVILLI INESISTENTE
23 gennaio 2022 14:24
PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE
12 maggio 2021 20:16
Pradè: "Con Commisso stiamo programmando il futuro. Oggi mi aspetto una Fiorentina combattiva"
12 maggio 2021 18:38
Amrabat a Dazn: "Non contento della stagione. Oggi conta vincere e rimanere in Serie A"
12 maggio 2021 18:27
Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"
11 maggio 2021 16:18
Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."
15 novembre 2019 13:43
Amoruso: "La squadra non ha corso a Cagliari, Montella è colpevole. A gennaio un centrocampista.."
12 novembre 2019 20:36
Borghi: "Chiesa lontano dalla condizione, ma il destino viola dipende da lui. Il gap col Cagliari.."
12 novembre 2019 19:18
Di Gennaro: "Sconfitta senza attenuanti. Da capire dove arrivano i meriti del Cagliari e le carenze viola.."
11 novembre 2019 23:26
Cecchi: " Ora godiamoci Vlahovic. Simeone l'anno scorso era un pacco, anche ieri due errori suoi gravi.."
11 novembre 2019 15:27
Graziani attacca: "Chiesa sarebbe come Ribery nel Bayern. Ma Montella lo limita come centravanti.."
11 novembre 2019 13:42
Pisacane su Instagram: "Dedico il goal ad Astori, con la Viola sempre gara speciale"
10 novembre 2019 20:15
Nainggolan: "Ora dominiamo le partite. Io viola? Discorsi avviati, serviva dare un seguito.."
10 novembre 2019 16:43
Vlahovic: "Risultato pesante, volevamo partire forte, ci hanno travolto. Nello spogliatoio.."
10 novembre 2019 16:27
Simeone: "Sono in una grande squadra. Ero carico per questa che resta la mia gara del cuore"
10 novembre 2019 15:31
(VIDEO): Cagliari-Fiorentina tra brutti ricordi datati '82, a Toni alla dedica per Astori
09 novembre 2019 18:20
Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina"
09 novembre 2019 13:32
La Nazione: 350-400 tifosi si sono organizzati per Cagliari. Ecco i dettagli delle varie opzioni
09 novembre 2019 11:02
Bucchioni: "A Cagliari inutile sbilanciarsi, loro punteranno sull'entusiasmo, che però rischia di essere esagerato"
08 novembre 2019 14:55
Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."
07 novembre 2019 23:22
Calamai: "L'esperimento Chiesa alla Mertens sta fallendo. Vlahovic a gennaio in prestito.."
07 novembre 2019 14:36
Pusceddu: "Domenica i viola troveranno atmosfera calda. Porto Firenze nel cuore. Unico rammarico.."
06 novembre 2019 23:50
Il Cagliari ha segnato più della Fiorentina tirando meno della metà delle volte rispetto ai viola
06 novembre 2019 11:05
Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere"
06 novembre 2019 10:46
Giovanni Simeone: "Pensiamo partita dopo partita. Con la Fiorentina vogliamo solo vincere"
06 novembre 2019 09:18
ACF: ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la trasferta di Cagliari
04 novembre 2019 17:30
Biraghi: "Subiamo un calo fisico dopo tre mesi senza perdere. Stasera potevamo andare in vantaggio.."
16 marzo 2019 00:38
(FOTO): le due fasce indossate da Pezzella e Ceppitelli in onore di Davide Astori
16 marzo 2019 00:08
Brovarone: "Inammissibile una tale mancanza di motivazioni. C'è un limite a tutto.."
16 marzo 2019 00:04
PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO E MILENKOVIC I PEGGIORI. MURIEL E CHIESA...
15 marzo 2019 23:12
Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard
15 marzo 2019 20:27
Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...
15 marzo 2019 15:14
Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista
14 marzo 2019 23:39
Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena…
14 marzo 2019 14:15
Chiesa, dovrebbe giocare a Cagliari o no in vista della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta?
14 marzo 2019 14:08
Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola...
13 marzo 2019 15:49
Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari
12 maggio 2018 12:30
Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti
10 maggio 2018 12:54
La Curva Fiesole resterà in silenzio durante i primi 20 minuti di Fiorentina-Cagliari, il motivo...
10 maggio 2018 12:46
Il pensiero della Gazzetta: Babacar risolve. Della Valle ha ragione quando parla di Europa...
23 dicembre 2017 09:17
Vitor Hugo: “Felice ed orgoglioso del risultato, in Brasile è diverso. Mi ispiro a Thiago Silva...”
22 dicembre 2017 23:22
Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”
22 dicembre 2017 22:59
Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."
22 dicembre 2017 14:47
Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...
22 dicembre 2017 08:49
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