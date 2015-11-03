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Notizie Cagliari Fiorentina Fiorentina

Orlando: "Vittoria di carattere della Fiorentina. Comuzzo? L'avrei ceduto, Pongracic gli ha preso il posto"

24 aprile 2025 16:11

Fiorentina senza Kean a Cagliari: ecco l'andamento dei viola senza il suo numero 20

23 aprile 2025 17:05

Selvaggi: "Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita"

22 aprile 2025 23:49

Cecchi: "Una vittoria certamente non entusiasmante per i viola, più di carattere che di gioco"

24 maggio 2024 11:18

Arthur al 103' manda la Fiorentina in Europa anche il prossimo anno. Finisce 3-2 contro il Cagliari

23 maggio 2024 22:53

Cagliari-Fiorentina: sfida per l'accesso in Europa. In tutti i precedenti il risultato più ricorrente è lo 0-0

22 maggio 2024 12:04

Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere

24 gennaio 2022 11:06

Odriozola viene spinto e tocca di mano, arbitro lo espelle e dà rigore. Errore grave che condiziona

23 gennaio 2022 14:56

PAGELLE VIOLA, BIRAGHI DA HORROR, TERRACCIANO SALVA, CASTROVILLI INESISTENTE

23 gennaio 2022 14:24

PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE

12 maggio 2021 20:16

Pradè: "Con Commisso stiamo programmando il futuro. Oggi mi aspetto una Fiorentina combattiva"

12 maggio 2021 18:38

Amrabat a Dazn: "Non contento della stagione. Oggi conta vincere e rimanere in Serie A"

12 maggio 2021 18:27

Semplici: "Viola i miei colori, ma adesso tifo Cagliari. Dopo la Lazio, la Fiorentina è praticamente salva"

11 maggio 2021 16:18

Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."

15 novembre 2019 13:43

Amoruso: "La squadra non ha corso a Cagliari, Montella è colpevole. A gennaio un centrocampista.."

12 novembre 2019 20:36

Borghi: "Chiesa lontano dalla condizione, ma il destino viola dipende da lui. Il gap col Cagliari.."

12 novembre 2019 19:18

Di Gennaro: "Sconfitta senza attenuanti. Da capire dove arrivano i meriti del Cagliari e le carenze viola.."

11 novembre 2019 23:26

Cecchi: " Ora godiamoci Vlahovic. Simeone l'anno scorso era un pacco, anche ieri due errori suoi gravi.."

11 novembre 2019 15:27

Graziani attacca: "Chiesa sarebbe come Ribery nel Bayern. Ma Montella lo limita come centravanti.."

11 novembre 2019 13:42

Pisacane su Instagram: "Dedico il goal ad Astori, con la Viola sempre gara speciale"

10 novembre 2019 20:15

Nainggolan: "Ora dominiamo le partite. Io viola? Discorsi avviati, serviva dare un seguito.."

10 novembre 2019 16:43

Vlahovic: "Risultato pesante, volevamo partire forte, ci hanno travolto. Nello spogliatoio.."

10 novembre 2019 16:27

Simeone: "Sono in una grande squadra. Ero carico per questa che resta la mia gara del cuore"

10 novembre 2019 15:31

(VIDEO): Cagliari-Fiorentina tra brutti ricordi datati '82, a Toni alla dedica per Astori

09 novembre 2019 18:20

Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina"

09 novembre 2019 13:32

La Nazione: 350-400 tifosi si sono organizzati per Cagliari. Ecco i dettagli delle varie opzioni

09 novembre 2019 11:02

Bucchioni: "A Cagliari inutile sbilanciarsi, loro punteranno sull'entusiasmo, che però rischia di essere esagerato"

08 novembre 2019 14:55

Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."

07 novembre 2019 23:22

Calamai: "L'esperimento Chiesa alla Mertens sta fallendo. Vlahovic a gennaio in prestito.."

07 novembre 2019 14:36

Pusceddu: "Domenica i viola troveranno atmosfera calda. Porto Firenze nel cuore. Unico rammarico.."

06 novembre 2019 23:50

Il Cagliari ha segnato più della Fiorentina tirando meno della metà delle volte rispetto ai viola

06 novembre 2019 11:05

Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere"

06 novembre 2019 10:46

Giovanni Simeone: "Pensiamo partita dopo partita. Con la Fiorentina vogliamo solo vincere"

06 novembre 2019 09:18

ACF: ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la trasferta di Cagliari

04 novembre 2019 17:30

Biraghi: "Subiamo un calo fisico dopo tre mesi senza perdere. Stasera potevamo andare in vantaggio.."

16 marzo 2019 00:38

(FOTO): le due fasce indossate da Pezzella e Ceppitelli in onore di Davide Astori

16 marzo 2019 00:08

Brovarone: "Inammissibile una tale mancanza di motivazioni. C'è un limite a tutto.."

16 marzo 2019 00:04

PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO E MILENKOVIC I PEGGIORI. MURIEL E CHIESA...

15 marzo 2019 23:12

Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard

15 marzo 2019 20:27

Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni, squalificati e indisponibili...

15 marzo 2019 15:14

Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista

14 marzo 2019 23:39

Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena…

14 marzo 2019 14:15

Chiesa, dovrebbe giocare a Cagliari o no in vista della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta?

14 marzo 2019 14:08

Cagliari-Fiorentina, in trasferta sono stati previsti solamente 200 tifosi viola...

13 marzo 2019 15:49

Corriere dello Sport: Andrea Della Valle sarà al "Franchi" in occasione di Fiorentina-Cagliari

12 maggio 2018 12:30

Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti

10 maggio 2018 12:54

La Curva Fiesole resterà in silenzio durante i primi 20 minuti di Fiorentina-Cagliari, il motivo...

10 maggio 2018 12:46

Il pensiero della Gazzetta: Babacar risolve. Della Valle ha ragione quando parla di Europa...

23 dicembre 2017 09:17

Vitor Hugo: “Felice ed orgoglioso del risultato, in Brasile è diverso. Mi ispiro a Thiago Silva...”

22 dicembre 2017 23:22

Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”

22 dicembre 2017 22:59

Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."

22 dicembre 2017 14:47

Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...

22 dicembre 2017 08:49

Contro il Cagliari Astori e Badelj in diffida se ammoniti nel corso della gara salteranno il Milan...

21 dicembre 2017 13:30

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