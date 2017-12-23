Il pensiero della Gazzetta: Babacar risolve. Della Valle ha ragione quando parla di Europa...
Su La Gazzetta dello Sport questa mattina si evidenzia l’articolo dedicato alla vittoria di Cagliari ottenuta ieri sera dalla Fiorentina. Questo un estratto del pezzo a firma Luca Calamai: “Andrea Del...
Su La Gazzetta dello Sport questa mattina si evidenzia l’articolo dedicato alla vittoria di Cagliari ottenuta ieri sera dalla Fiorentina. Questo un estratto del pezzo a firma Luca Calamai: “Andrea Della Valle ha ragione quando immagina una Fiorentina capace di riconquistare un posto in Europa. La squadra viola vince a Cagliari, allunga a 7 gare la sua striscia positiva (tra campionato e Coppa Italia) e per una notte sale al 7° posto in classifica scavalcando Milan e Atalanta. La zampata decisiva porta la firma del solito Babacar. Inserito nella seconda metà della ripresa, stavolta al fianco e non al posto di Simeone. E proprio i due giovani attaccanti, con l’aiuto di un altra grande talento come Chiesa, hanno creato l’azione decisiva”.