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Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere"

Giovanni Simeone contro il suo passato viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 10:46
Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere" -
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Sempre Simeone sulle pagine de L'Unione Sarda:

"Prima da ex? Non voglio pensarci. Le emozioni vanno dall’amore al dispiacere. Sarà una partita speciale, lo so. Ma non devo pensare al passato. Saluterò German Pezzella. È un amico, abbiamo giocato insieme per 5 anni, tra Viola e River Plate. E poi tutti gli altri, soprattutto quelli dello staff medico, cui sono rimasto molto legato. Saluterò anche MontellaAstori è sempre con me".

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