Labaro Viola

Notizie Giovanni Simeone Fiorentina

Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli

18 ottobre 2025 19:57

Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni

29 gennaio 2024 18:48

Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere"

06 novembre 2019 10:46

Giovanni Simeone: "Pensiamo partita dopo partita. Con la Fiorentina vogliamo solo vincere"

06 novembre 2019 09:18

Pedullà conferma l'interesse della Sampdoria per Giovanni Simeone della Fiorentina

11 agosto 2019 08:07

Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club

07 agosto 2019 16:49

Stadio, nessuna bocciatura per Simeone, l'attacco viola ripartirà nuovamente da lui

01 luglio 2019 11:54

CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola

26 giugno 2019 14:16

Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...

14 luglio 2018 18:53

Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"

15 dicembre 2017 16:02

Giovanni Simeone e un dubbio da 15 milioni di euro: ma dove sono i gol?

24 ottobre 2017 23:06

Fantini: "Simeone non è un centravanti boa, in passato ha fatto bene ma non benissimo"

30 settembre 2017 22:19

Su Twitter Diego Pablo Simeone celebra l'incontro con suo figlio Giovanni a Madrid

23 agosto 2017 19:56

Archivio

Esplora l'archivio di Giovanni Simeone

Sett. 42
Sett. 5
Sett. 45 Sett. 32 Sett. 27 Sett. 26
Sett. 28
Sett. 50 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 34