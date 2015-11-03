Notizie Giovanni Simeone Fiorentina

Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli
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Simeone a Firenze per le strade del centro con Barak e Faraoni. Tempo libero tra ex compagni
29 gennaio 2024 18:48
Simeone bis: "Domenica partita speciale, le emozioni vanno dall'amore al dispiacere"
06 novembre 2019 10:46
Giovanni Simeone: "Pensiamo partita dopo partita. Con la Fiorentina vogliamo solo vincere"
06 novembre 2019 09:18
Pedullà conferma l'interesse della Sampdoria per Giovanni Simeone della Fiorentina
11 agosto 2019 08:07
Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club
07 agosto 2019 16:49
Stadio, nessuna bocciatura per Simeone, l'attacco viola ripartirà nuovamente da lui
01 luglio 2019 11:54
CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola
26 giugno 2019 14:16
Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...
14 luglio 2018 18:53
Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"
15 dicembre 2017 16:02
Giovanni Simeone e un dubbio da 15 milioni di euro: ma dove sono i gol?
24 ottobre 2017 23:06
Fantini: "Simeone non è un centravanti boa, in passato ha fatto bene ma non benissimo"
30 settembre 2017 22:19
Su Twitter Diego Pablo Simeone celebra l'incontro con suo figlio Giovanni a Madrid
23 agosto 2017 19:56
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