Giovanni Simeone: "Pensiamo partita dopo partita. Con la Fiorentina vogliamo solo vincere"

Simeone lanciatissimo nella sua nuova esperienza di Cagliari.

Il giornale L’Unione Sarda ospita stamani un'interessante intervista a Giovanni Simeone:

“Domenica contro la Fiorentina voglio soltanto vincere. Finita la gara contro l’Atalanta ancora non ci rendevamo conto di quello che avevamo fatto. Quei tifosi tutti per noi ce lo hanno fatto capire. Dobbiamo continuare a pensare alla prossima partita. Il quarto posto lo abbiamo raggiunto così. Abbiamo giocatori come Joao Pedro e Nainggolan, e poi ci sono io che faccio battaglia, quando i nostri difensori non hanno soluzioni dico sempre di dare la palla a me. Dammela lunga e andiamo a lottare lì”.