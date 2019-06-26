CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe pensando all'attaccante Leonardo Pavoletti del Cagliari. Il giocatore sostituirebbe Giovanni Simeone che è destinato a prosegu...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 14:16
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe pensando all'attaccante Leonardo Pavoletti del Cagliari. Il giocatore sostituirebbe Giovanni Simeone che è destinato a proseguire la carriera altrove.