Notizie Pavoletti Fiorentina

Ammoniti Pavoletti e Carboni nel Cagliari. Erano diffidati, non ci saranno contro la Fiorentina
16 gennaio 2022 19:13
Pavoletti si scusa: "Facciamo schifo ma non sappiamo perchè. Stiamo male tutti, stateci vicini"
19 dicembre 2021 11:27
CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo
15 giugno 2021 10:11
CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik
14 giugno 2021 11:28
Pavoletti: "Gara con la Fiorentina? Noi volevamo vincere ma quale biscotto?"
14 maggio 2021 14:34
Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica
28 febbraio 2021 17:36
Gazzetta, il Cagliari vuole Pulgar, la carta per il cileno può essere Pavoletti. La situazione
21 gennaio 2021 12:43
Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco
18 gennaio 2021 09:27
CorSport, Fiorentina ancora su Pavoletti. Spunta un nuovo nome, i viola seguono Ehizibue del Colonia
14 gennaio 2021 10:07
Sconcerti: "Società schizofrenica: vengono ceduti giocatori comprati un anno fa. Qualcuno dovrebbe rendersene conto"
12 gennaio 2021 21:56
Tuttosport, la Fiorentina punta forte su Pavoletti, si può chiudere anche per Verdi. Kouamé...
11 gennaio 2021 12:19
Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy
11 gennaio 2021 11:45
Tuttosport, Duncan viaggia verso Cagliari. Pulgar piace ai sardi, scambio con Pavoletti alla Fiorentina?
10 gennaio 2021 08:06
TMW, Fiorentina, torna di moda Slimani per l'attacco. Da battere la concorrenza del Lione
09 gennaio 2021 22:37
Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti
08 gennaio 2021 11:52
Gazzetta, Pavoletti piace alla Fiorentina ma occhio alla Juve. Il Cagliari per ora non ha ricevuto offerte
05 gennaio 2021 09:02
A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE
04 gennaio 2021 21:32
Opta, zero tiri in porta contro il Bologna: non accadeva da maggio 2018
03 gennaio 2021 18:00
Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi
27 dicembre 2020 11:11
Gazzetta, Piatek o Pavoletti, la Fiorentina cerca l'attaccante da affiancare a Vlahovic
24 dicembre 2020 09:43
Gazzetta, Pavoletti piace alla Fiorentina per gennaio ma spunta anche l'interesse della Juventus
24 dicembre 2020 09:33
Nazione, Pavoletti è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Spunta il Napoli per Cutrone
23 dicembre 2020 12:48
Branchini: "Pavoletti alla Fiorentina? Non mi risulta, ma faremo bilancio con il Cagliari"
21 dicembre 2020 20:16
Nazione, Fiorentina in pressing su Piatek, Belotti vicino al rinnovo con i granata. Occhio a Pavoletti
30 agosto 2020 08:16
Che incubo per Pavoletti, altro infortunio al crociato a poche settimane dal rientro. Tornerà nel 2021
10 febbraio 2020 17:07
Pavoletti ricorda DA13: "Ho in mente duelli veri e leali. Simeone? Si è integrato alla grande.."
07 gennaio 2020 19:41
Riva: "Simeone si muove bene, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Pavoletti. Il Cagliari così in alto non è un caso"
06 novembre 2019 11:51
Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
La Nazione, ora in pole per il nuovo attacco c'è Pavoletti. Scende l'ipotesi Cutrone
03 luglio 2019 09:46
Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti
01 luglio 2019 11:22
La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella
30 giugno 2019 10:19
CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola
26 giugno 2019 14:16
Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"
21 giugno 2019 00:04
Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."
27 novembre 2018 20:45
CON PAVOLETTI FIORENTINA DA CHAMPIONS, PIOLI COLPEVOLE? I NUMERI RIVELANO CHE..
25 novembre 2018 17:48
Graziani: "L'attacco è l'unico problema. Avessimo preso Zapata o Pavoletti avremmo risolto. Su Simeone.."
13 novembre 2018 18:48
Gazzetta, papà Pavoletti ferma la Fiorentina. Non basta Veretout, pareggio giusto
22 ottobre 2018 11:18
Pavoletti: “Abbiamo trovato spazi perché la Fiorentina si è abbassata. Barella...”
21 ottobre 2018 20:24
(VIDEO): Riviviamo il Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione. Pavoletti infranse i sogni viola...
15 ottobre 2018 14:19
Il Bologna cade a Cagliari per 2-0. Inzaghi sempre più sulla graticola...
06 ottobre 2018 16:36
Graziani: "Vorrei Pavoletti e cederei Babacar. Simeone non è una prima punta, Thereau anche trequartista..."
03 gennaio 2018 10:22
Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.
30 agosto 2017 17:52
Ag. Pavoletti: "Lui a Firenze? Non penso, loro prenderanno Simeone dal Genoa"
03 luglio 2017 15:51
Corvino vuole portare Pavoletti a Firenze, ma il Napoli chiede 15 milioni. La soluzione...
27 maggio 2017 13:27
La Nazione, Babacar adesso può diventare il titolare con Pavoletti alternativa
15 maggio 2017 12:15
Se Kalinic lascia Firenze è lotta tra Muriel e Pavoletti con due formule differenti
12 maggio 2017 09:40
Muriel o Pavoletti per il post Kalinic, ecco quanto costano
11 maggio 2017 11:19
Pavoletti nel mirino: perchè è molto più di una semplice idea...
03 maggio 2017 12:17
Da Pavoletti a Simeone, le quattro idee di Corvino per il dopo Kalinic
29 aprile 2017 08:41
La Nazione: Viola in bilico tra Kalinic, Babacar e... Pavoletti
23 aprile 2017 12:52
Brovarone: "Venderei Babacar. Pavoletti se Kalinic parte"
21 aprile 2017 17:09
Ceccarini: "Pavoletti può essere il dopo Kalinic alla Fiorentina, il problema è l'ingaggio"
20 aprile 2017 19:12
Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria
08 aprile 2017 11:42
Intanto la Juventus prende il gioiello Caldara dall'Atalanta. Pinilla va a Genova, Pavoletti a Napoli
16 dicembre 2016 21:07
Pavoletti, infortunio al collaterale, salta la Fiorentina e ritorna nel 2017
22 novembre 2016 11:13
Sportmediaset, su Gabbiadini c'è anche l'Everton, Fiorentina pronta a prendere Pavoletti
25 agosto 2016 23:45
JOVETIC E GABBIADINI ALLA FIORENTINA, KALINIC AL NAPOLI. DOPPIO COLPO VICINO IN CASA VIOLA. CORVINO...
24 agosto 2016 21:48
Kalinic via solo per 25 milioni, in caso di addio c'è già il nuovo bomber viola che ha detto si
26 luglio 2016 14:40
Tatarusanu più Mati Fernandez, sta per scattare l'offensiva viola per Pavoletti
23 maggio 2016 11:06
La Nazione, il Genoa vuole Tatarusanu, possibile contropartita per Pavoletti?
19 maggio 2016 11:49
Da Genova, doppia offerta viola per Izzo e Pavoletti. Diversa formula, stessa risposta...
12 maggio 2016 11:16
La Fiorentina vuole Pavoletti, da Genova chiedono Mati Fernandez. A gennaio...
11 maggio 2016 09:07
Archivio