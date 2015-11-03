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Notizie Pavoletti Fiorentina

Ammoniti Pavoletti e Carboni nel Cagliari. Erano diffidati, non ci saranno contro la Fiorentina

16 gennaio 2022 19:13

Pavoletti si scusa: "Facciamo schifo ma non sappiamo perchè. Stiamo male tutti, stateci vicini"

19 dicembre 2021 11:27

CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo

15 giugno 2021 10:11

CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik

14 giugno 2021 11:28

Pavoletti: "Gara con la Fiorentina? Noi volevamo vincere ma quale biscotto?"

14 maggio 2021 14:34

Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica

28 febbraio 2021 17:36

Gazzetta, il Cagliari vuole Pulgar, la carta per il cileno può essere Pavoletti. La situazione

21 gennaio 2021 12:43

Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco

18 gennaio 2021 09:27

CorSport, Fiorentina ancora su Pavoletti. Spunta un nuovo nome, i viola seguono Ehizibue del Colonia

14 gennaio 2021 10:07

Sconcerti: "Società schizofrenica: vengono ceduti giocatori comprati un anno fa. Qualcuno dovrebbe rendersene conto"

12 gennaio 2021 21:56

Tuttosport, la Fiorentina punta forte su Pavoletti, si può chiudere anche per Verdi. Kouamé...

11 gennaio 2021 12:19

Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy

11 gennaio 2021 11:45

Tuttosport, Duncan viaggia verso Cagliari. Pulgar piace ai sardi, scambio con Pavoletti alla Fiorentina?

10 gennaio 2021 08:06

TMW, Fiorentina, torna di moda Slimani per l'attacco. Da battere la concorrenza del Lione

09 gennaio 2021 22:37

Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti

08 gennaio 2021 11:52

Gazzetta, Pavoletti piace alla Fiorentina ma occhio alla Juve. Il Cagliari per ora non ha ricevuto offerte

05 gennaio 2021 09:02

A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE

04 gennaio 2021 21:32

Opta, zero tiri in porta contro il Bologna: non accadeva da maggio 2018

03 gennaio 2021 18:00

Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi

27 dicembre 2020 11:11

Gazzetta, Piatek o Pavoletti, la Fiorentina cerca l'attaccante da affiancare a Vlahovic

24 dicembre 2020 09:43

Gazzetta, Pavoletti piace alla Fiorentina per gennaio ma spunta anche l'interesse della Juventus

24 dicembre 2020 09:33

Nazione, Pavoletti è il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Spunta il Napoli per Cutrone

23 dicembre 2020 12:48

Branchini: "Pavoletti alla Fiorentina? Non mi risulta, ma faremo bilancio con il Cagliari"

21 dicembre 2020 20:16

Nazione, Fiorentina in pressing su Piatek, Belotti vicino al rinnovo con i granata. Occhio a Pavoletti

30 agosto 2020 08:16

Che incubo per Pavoletti, altro infortunio al crociato a poche settimane dal rientro. Tornerà nel 2021

10 febbraio 2020 17:07

Pavoletti ricorda DA13: "Ho in mente duelli veri e leali. Simeone? Si è integrato alla grande.."

07 gennaio 2020 19:41

Riva: "Simeone si muove bene, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Pavoletti. Il Cagliari così in alto non è un caso"

06 novembre 2019 11:51

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

La Nazione, ora in pole per il nuovo attacco c'è Pavoletti. Scende l'ipotesi Cutrone

03 luglio 2019 09:46

Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti

01 luglio 2019 11:22

La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

30 giugno 2019 10:19

CorSport, idea Pavoletti del Cagliari in caso di partenza di Giovanni Simeone dalla viola

26 giugno 2019 14:16

Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"

21 giugno 2019 00:04

Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."

27 novembre 2018 20:45

CON PAVOLETTI FIORENTINA DA CHAMPIONS, PIOLI COLPEVOLE? I NUMERI RIVELANO CHE..

25 novembre 2018 17:48

Graziani: "L'attacco è l'unico problema. Avessimo preso Zapata o Pavoletti avremmo risolto. Su Simeone.."

13 novembre 2018 18:48

Gazzetta, papà Pavoletti ferma la Fiorentina. Non basta Veretout, pareggio giusto

22 ottobre 2018 11:18

Pavoletti: “Abbiamo trovato spazi perché la Fiorentina si è abbassata. Barella...”

21 ottobre 2018 20:24

(VIDEO): Riviviamo il Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione. Pavoletti infranse i sogni viola...

15 ottobre 2018 14:19

Il Bologna cade a Cagliari per 2-0. Inzaghi sempre più sulla graticola...

06 ottobre 2018 16:36

Graziani: "Vorrei Pavoletti e cederei Babacar. Simeone non è una prima punta, Thereau anche trequartista..."

03 gennaio 2018 10:22

Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.

30 agosto 2017 17:52

Ag. Pavoletti: "Lui a Firenze? Non penso, loro prenderanno Simeone dal Genoa"

03 luglio 2017 15:51

Corvino vuole portare Pavoletti a Firenze, ma il Napoli chiede 15 milioni. La soluzione...

27 maggio 2017 13:27

La Nazione, Babacar adesso può diventare il titolare con Pavoletti alternativa

15 maggio 2017 12:15

Se Kalinic lascia Firenze è lotta tra Muriel e Pavoletti con due formule differenti

12 maggio 2017 09:40

Muriel o Pavoletti per il post Kalinic, ecco quanto costano

11 maggio 2017 11:19

Pavoletti nel mirino: perchè è molto più di una semplice idea...

03 maggio 2017 12:17

Da Pavoletti a Simeone, le quattro idee di Corvino per il dopo Kalinic

29 aprile 2017 08:41

La Nazione: Viola in bilico tra Kalinic, Babacar e... Pavoletti

23 aprile 2017 12:52

Brovarone: "Venderei Babacar. Pavoletti se Kalinic parte"

21 aprile 2017 17:09

Ceccarini: "Pavoletti può essere il dopo Kalinic alla Fiorentina, il problema è l'ingaggio"

20 aprile 2017 19:12

Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria

08 aprile 2017 11:42

Intanto la Juventus prende il gioiello Caldara dall'Atalanta. Pinilla va a Genova, Pavoletti a Napoli

16 dicembre 2016 21:07

Pavoletti, infortunio al collaterale, salta la Fiorentina e ritorna nel 2017

22 novembre 2016 11:13

Sportmediaset, su Gabbiadini c'è anche l'Everton, Fiorentina pronta a prendere Pavoletti

25 agosto 2016 23:45

JOVETIC E GABBIADINI ALLA FIORENTINA, KALINIC AL NAPOLI. DOPPIO COLPO VICINO IN CASA VIOLA. CORVINO...

24 agosto 2016 21:48

Kalinic via solo per 25 milioni, in caso di addio c'è già il nuovo bomber viola che ha detto si

26 luglio 2016 14:40

Tatarusanu più Mati Fernandez, sta per scattare l'offensiva viola per Pavoletti

23 maggio 2016 11:06

La Nazione, il Genoa vuole Tatarusanu, possibile contropartita per Pavoletti?

19 maggio 2016 11:49

Da Genova, doppia offerta viola per Izzo e Pavoletti. Diversa formula, stessa risposta...

12 maggio 2016 11:16

La Fiorentina vuole Pavoletti, da Genova chiedono Mati Fernandez. A gennaio...

11 maggio 2016 09:07

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