Corvino vuole portare Pavoletti a Firenze, ma il Napoli chiede 15 milioni. La soluzione...

Il Napoli non vuole privarsi così facilmente del suo attaccante, l'ipotesi è quella di un prestito biennale con diritto di riscatto

Leonardo Pavoletti è da tempo nel mirino della Fiorentina, ed in particolare del direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, e adesso, con il mercato estivo che sta per entrare nel vivo, si potrebbe iniziare a fare sul serio. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del QS-La Nazione, pare che i partenopei siano disposti a sedersi al tavolo di trattativa per discutere del possibile passaggio in viola dell'attaccante ex Genoa.

Tuttavia il club di Aurelio De Laurentiis non sembra disposto a dilapidare così i 18 milioni di euro investiti nella scorsa sessione di mercato. Di conseguenza, stando alle indiscrezioni, pare che le due società potrebbe andarsi incontro ricorrendo alla formula del prestito biennale con un diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro, più eventuali bonus.