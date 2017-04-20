Ceccarini: "Pavoletti può essere il dopo Kalinic alla Fiorentina, il problema è l'ingaggio"

I problemi nel caso sarebbero due, la voglia del calciatore di andare via da Napoli e il suo ingaggio..." così l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini

L'esperto di mercato di Mediaset Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole sul mercato della Fiorentina:

"Sto iniziando a percepire dei movimenti intorno a Leonardo Pavoletti per il dopo Kalinic alla Fiorentina. L’ostacolo principale è legato suo attuale ingaggio. Pavoletti oghi vuole restare a Napoli ma se Kalinic dovesse partire terrei d’occhio la situazione. Inoltre bisognerà capire che prezzo potrebbe fare il Napoli e se lui fosse disposto andare via" conclude Ceccarini.