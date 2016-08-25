Sportmediaset, su Gabbiadini c'è anche l'Everton, Fiorentina pronta a prendere Pavoletti

Mediaset rilancia, se Gabbiadini vola in Inghilterra è Pavoletti il nome per la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sportmediaset la trattativa tra Napoli e Fiorentina per portare Kalinic in Campania e Manolo Gabbiadini più 15 milioni a Firenze nelle ultime ore sta subendo un rallentamento. Nulla ancora è precluso ma c'è anche il club inglese dell'Everton che si sta muovendo pesantemente per il centravanti italiano e quindi il grande scambio tra Fiorentina e Napoli sta vivendo ore di stallo. In caso di trattativa sfumata infatti, secondo Sportmediaset, Corvino virerebbe su Leonardo Pavoletti, centravanti del Genoa e molto appetito sul mercato negli ultimi mesi dopo la sua ultima grande stagione. Il procuratore di Gabbiadini è volato in Inghilterra per ascoltare l'offerta dell'Everton, siamo ad un bivio, con la Fiorentina che è pronta all'affondo su Pavoletti.