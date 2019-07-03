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La Nazione, ora in pole per il nuovo attacco c'è Pavoletti. Scende l'ipotesi Cutrone

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, in seguito all'incontro di ieri tra la dirigenza della Fiorentina e quella del Milan per Veretout, Patrick Cutrone non è più la prima scelta per l'at...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 09:46
La Nazione, ora in pole per il nuovo attacco c'è Pavoletti. Scende l'ipotesi Cutrone -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, in seguito all'incontro di ieri tra la dirigenza della Fiorentina e quella del Milan per Veretout, Patrick Cutrone non è più la prima scelta per l'attacco viola. Sale quindi l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti. Nonostante l'età, il calciatore è considerato d'importanza fondamentale all'interno della squadra sarda quindi per intavolare una trattativa ci vorrà del tempo.

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