La Nazione, ora in pole per il nuovo attacco c'è Pavoletti. Scende l'ipotesi Cutrone

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, in seguito all'incontro di ieri tra la dirigenza della Fiorentina e quella del Milan per Veretout, Patrick Cutrone non è più la prima scelta per l'at...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, in seguito all'incontro di ieri tra la dirigenza della Fiorentina e quella del Milan per Veretout, Patrick Cutrone non è più la prima scelta per l'attacco viola. Sale quindi l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti. Nonostante l'età, il calciatore è considerato d'importanza fondamentale all'interno della squadra sarda quindi per intavolare una trattativa ci vorrà del tempo.