Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."

L'ex attaccante viola ed opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attualità che sta attualmente vivendo la Fiorentina. "Su Simeone rimango dell'idea che da solo fa fatica,...

L'ex attaccante viola ed opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attualità che sta attualmente vivendo la Fiorentina. "Su Simeone rimango dell'idea che da solo fa fatica, avrebbe bisogno di un attaccante che gli giochi accanto. Devo parlare con Corvino, ci vorrebbero attaccanti con profili simili a Inglese e Pavoletti. Gente che crea spazio al Cholito. Non condivido alcune scelte di Pioli, come mettere Thereau che non giocava da mesi invece che Vlahovic. Giovani?Ora è il momento più complicato per lanciarli. Un conto è inserire un giocatore in un contesto che funziona: con una squadra così in difficoltà rischi solamente di bruciarli".

Fonte: Radio Bruno Toscana