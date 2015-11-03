Notizie Inglese Fiorentina

Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni
02 febbraio 2021 08:26
Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho
18 gennaio 2021 10:07
Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco
18 gennaio 2021 09:27
Corriere dello Sport, Inglese la spalla ideale per Vlahovic. La Fiorentina stringe per Maleh
06 gennaio 2021 10:21
Tuttosport, Caicedo, la Fiorentina gli proporrà un contratto fino al 2023. L'alternativa è Inglese
05 gennaio 2021 11:20
Corriere dello Sport, Inglese, l'idea della Fiorentina per l'attacco. Torreira è il sogno dei viola
05 gennaio 2021 10:54
A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE
04 gennaio 2021 21:32
TMW, primi contatti della Fiorentina per l'attaccante Inglese del Parma
04 gennaio 2021 15:08
Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato
01 novembre 2019 23:44
De Rossi pista ancora viva. Si pensa anche a Praet. Per l'attacco Inglese prima scelta
10 luglio 2019 11:57
Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero
04 luglio 2019 14:45
Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto
03 luglio 2019 11:18
Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti
01 luglio 2019 11:22
Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...
01 luglio 2019 10:14
Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic
28 giugno 2019 13:39
La Nazione, Lazzari e Inglese i due obiettivi primari della Viola di Commisso
21 giugno 2019 10:03
Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"
21 giugno 2019 00:04
La Nazione, continua la richiesta di informazioni della Fiorentina su Inglese. Il Napoli chiede 23 milioni
20 giugno 2019 09:52
Si valuta Inglese per il post Simeone-Muriel. Il Napoli chiede 25 milioni. I dettagli...
19 giugno 2019 13:48
Errore di Hugo in uscita, Inglese porta in vantaggio il Parma..
26 dicembre 2018 15:30
Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..
23 dicembre 2018 15:33
Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."
27 novembre 2018 20:45
Inglese: "Due gioie dalla vita, la nazionale e aver conosciuto Astori. Quanto mi ha sostenuto..."
07 marzo 2018 17:45
Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"
18 febbraio 2018 13:55
Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina
22 ottobre 2017 14:32
Ceccarini: ''Sì, il Napoli segue Chiesa, ma non c'è nessuno scambio con Inglese"
03 settembre 2017 15:47
Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina
02 settembre 2017 10:48
La Fiorentina segue con interesse Inglese del Chievo Verona, su di lui anche il Crystal Palace
21 giugno 2017 12:48
Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua
04 aprile 2017 17:22
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