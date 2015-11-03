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Notizie Inglese Fiorentina

Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni

02 febbraio 2021 08:26

Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho

18 gennaio 2021 10:07

Tuttosport, Fiorentina forte su Torreira. Lasagna, Inglese o Pavoletti per l'attacco

18 gennaio 2021 09:27

Corriere dello Sport, Inglese la spalla ideale per Vlahovic. La Fiorentina stringe per Maleh

06 gennaio 2021 10:21

Tuttosport, Caicedo, la Fiorentina gli proporrà un contratto fino al 2023. L'alternativa è Inglese

05 gennaio 2021 11:20

Corriere dello Sport, Inglese, l'idea della Fiorentina per l'attacco. Torreira è il sogno dei viola

05 gennaio 2021 10:54

A GENNAIO NESSUNA GROSSA SPESA, SOLO PRESTITI E LOW COST. A GIUGNO RIVOLUZIONE

04 gennaio 2021 21:32

TMW, primi contatti della Fiorentina per l'attaccante Inglese del Parma

04 gennaio 2021 15:08

Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato

01 novembre 2019 23:44

De Rossi pista ancora viva. Si pensa anche a Praet. Per l'attacco Inglese prima scelta

10 luglio 2019 11:57

Pradè e le risposte su i giocatori "chiaccherati" in entrata: alcuni sono fuori budget, altri suggestioni. Da Viviano a Bennacer passando per Cutrone e Borja Valero

04 luglio 2019 14:45

Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto

03 luglio 2019 11:18

Commisso vuole una Fiorentina che dia spettacolo, una viola con 3-4 attaccanti tra giovani ed esperti

01 luglio 2019 11:22

Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...

01 luglio 2019 10:14

Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic

28 giugno 2019 13:39

La Nazione, Lazzari e Inglese i due obiettivi primari della Viola di Commisso

21 giugno 2019 10:03

Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"

21 giugno 2019 00:04

La Nazione, continua la richiesta di informazioni della Fiorentina su Inglese. Il Napoli chiede 23 milioni

20 giugno 2019 09:52

Si valuta Inglese per il post Simeone-Muriel. Il Napoli chiede 25 milioni. I dettagli...

19 giugno 2019 13:48

Errore di Hugo in uscita, Inglese porta in vantaggio il Parma..

26 dicembre 2018 15:30

Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..

23 dicembre 2018 15:33

Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."

27 novembre 2018 20:45

Inglese: "Due gioie dalla vita, la nazionale e aver conosciuto Astori. Quanto mi ha sostenuto..."

07 marzo 2018 17:45

Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"

18 febbraio 2018 13:55

Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina

22 ottobre 2017 14:32

Ceccarini: ''Sì, il Napoli segue Chiesa, ma non c'è nessuno scambio con Inglese"

03 settembre 2017 15:47

Il Mattino, il Napoli ha preso Inglese dal Chievo per scambiarlo il prossimo anno con Chiesa della Fiorentina

02 settembre 2017 10:48

La Fiorentina segue con interesse Inglese del Chievo Verona, su di lui anche il Crystal Palace

21 giugno 2017 12:48

Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua

04 aprile 2017 17:22

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