Corriere dello Sport, Inglese, l’idea della Fiorentina per l’attacco. Torreira è il sogno dei viola

Alla Fiorentina non convince Simone Zaza del Torino, mentre si riflette su Roberto Inglese del Parma. I tempi non sembrano ancora maturi ma potrebbero diventarlo in queste settimane di trattative, nonostante il pressing di Bologna e Torino. Di certo l’attaccante ha fame di riscatto. Il sogno nel mezzo, resta sempre lo stesso, legato a Lucas Torreira che all’Atletico Madrid non ha trovato lo spazio sperato. Era nei radar della dirigenza del club di viale Fanti già dall’estate, poi non si sono verificati i presupposti per chiudere l’operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, CALLEJON, DA “DOPO-CHIESA” AI MARGINI DELLA FIORENTINA. LA SITUAZIONE…