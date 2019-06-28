Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic

L'uscita di Diawara in direzione Roma riporta il Napoli su Jordan Veretout. I partenopei come riporta La Gazzetta dello Sport oggi, sono sempre stati la prima scelta nella mente del francese convinto...

L'uscita di Diawara in direzione Roma riporta il Napoli su Jordan Veretout. I partenopei come riporta La Gazzetta dello Sport oggi, sono sempre stati la prima scelta nella mente del francese convinto anche dal progetto tattico di Ancelotti, egli potrebbe infatti esaltare le doti del centrocampista. Il ds viola la prossima settimana incontrerà Napoli, Roma e Milan per concludere l'affare Veretout. Anche per la Fiorentina la destinazione campana è la preferita. Pradè ritiene molto interessante nella rosa del Napoli, Inglese, Ounas e Maksimovic. Queste però sono le loro valutazioni: 30 milioni Inglese, 25 Maksimovic e 12-13 Ounas. Per Veretout resta viva la pista Milan magari con l'inserimento nella trattativa di Cutrone. Il francese ha bocciato le ipotesi Roma e Lione.