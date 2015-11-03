Notizie Maksimovic Fiorentina

Tuttosport, Milenkovic al West Ham? C'è la frenata. La Fiorentina segue Maksimovic e Godin
15 agosto 2021 09:03
Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero
04 giugno 2021 14:46
Nazione, Yoshida piace alla Fiorentina. Contatti con Hysaj e Maksimovic
01 giugno 2021 09:11
CorSport, Maksimovic a fine stagione si svincolerà dal Napoli: c'è la Fiorentina ma occhio a Lazio e Inter
05 maggio 2021 09:14
Repubblica, Gattuso potrebbe andare alla Fiorentina e portarsi dietro Maksimovic e Hysaj
12 aprile 2021 13:56
Venerato: "Maksimovic alla Fiorentina se parte Milenkovic. Gli azzurri chiedono 15 milioni"
05 settembre 2020 20:01
Il Mattino, Maksimovic-Napoli, che frattura! Fiorentina sul difensore, i partenopei hanno deciso...
15 agosto 2020 12:54
Il Napoli continua a parlare con Pezzella, possibile scambio con Maksimovic alla Fiorentina?
15 giugno 2020 21:10
Fiorentina a caccia di un rinforzo top a difesa: Rugani nel mirino. Le sue alternative...
20 marzo 2020 11:19
Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic
28 giugno 2019 13:39
Maksimovic: "Mihajlovic mi ha detto che sono un uomo morto perché volevo andare via"
08 ottobre 2016 15:53
Archivio