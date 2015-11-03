Labaro Viola

Notizie Maksimovic Fiorentina

Tuttosport, Milenkovic al West Ham? C'è la frenata. La Fiorentina segue Maksimovic e Godin

15 agosto 2021 09:03

Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero

04 giugno 2021 14:46

Nazione, Yoshida piace alla Fiorentina. Contatti con Hysaj e Maksimovic

01 giugno 2021 09:11

CorSport, Maksimovic a fine stagione si svincolerà dal Napoli: c'è la Fiorentina ma occhio a Lazio e Inter

05 maggio 2021 09:14

Repubblica, Gattuso potrebbe andare alla Fiorentina e portarsi dietro Maksimovic e Hysaj

12 aprile 2021 13:56

Venerato: "Maksimovic alla Fiorentina se parte Milenkovic. Gli azzurri chiedono 15 milioni"

05 settembre 2020 20:01

Il Mattino, Maksimovic-Napoli, che frattura! Fiorentina sul difensore, i partenopei hanno deciso...

15 agosto 2020 12:54

Il Napoli continua a parlare con Pezzella, possibile scambio con Maksimovic alla Fiorentina?

15 giugno 2020 21:10

Fiorentina a caccia di un rinforzo top a difesa: Rugani nel mirino. Le sue alternative...

20 marzo 2020 11:19

Per Veretout più Napoli che Milan. Ai viola interessano Ounas, Inglese e Maksimovic

28 giugno 2019 13:39

Maksimovic: "Mihajlovic mi ha detto che sono un uomo morto perché volevo andare via"

08 ottobre 2016 15:53

Archivio

Esplora l'archivio di Maksimovic

Sett. 32 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 15
Sett. 36 Sett. 33 Sett. 25 Sett. 12
Sett. 26
Sett. 40