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Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero

Il difensore si libererà dal Napoli a partire dal 30 giugno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 14:46
Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero -
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September 12, 2020, Florence, Italy: Florence, Italy, , 12 Sep 2020, Nikola Milenkovic Fiorentina during Fiorentina vs Reggiana - Soccer Test Match - Credit: LM/ Soccer Test Match - Fiorentina vs Reggiana, Florence, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY -

Torna di moda il nome di Nikola Maksimovic per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Sportitalia, in caso di partenza di Milenkovic in questa sessione di mercato, la Fiorentina sta seguendo Maksimovic, che si libererà a parametro 0 dal Napoli il 30 giugno, considerandolo come sostituto ideale del centrale difensivo viola.

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