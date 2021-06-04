Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero
Il difensore si libererà dal Napoli a partire dal 30 giugno
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 14:46
Torna di moda il nome di Nikola Maksimovic per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Sportitalia, in caso di partenza di Milenkovic in questa sessione di mercato, la Fiorentina sta seguendo Maksimovic, che si libererà a parametro 0 dal Napoli il 30 giugno, considerandolo come sostituto ideale del centrale difensivo viola.
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