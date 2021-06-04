Tutte le foto di Gattuso al centro sportivo, primo giorno da nuovo allenatore della Fiorentina

Primo giorno da allenatore della Fiorentina per Gattuso che questa mattina, insieme al suo staff, è arrivato a Firenze

Gennaro Gattuso è al centro sportivo della Fiorentina, di seguito i migliori scatti della mattinata con il nuovo allenatore viola che ha conosciuto per la prima volta i campini e tutti gli spazi del centro sportivo. Ecco le foto pubblicati dai profili social della Fiorentina

BASILE: "PAROLE DI VLAHOVIC NON A CASO, RIMARRA' ALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/basile-le-dichiarazioni-di-vlahovic-non-sono-casuali/141978/