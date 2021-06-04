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Tutte le foto di Gattuso al centro sportivo, primo giorno da nuovo allenatore della Fiorentina

Primo giorno da allenatore della Fiorentina per Gattuso che questa mattina, insieme al suo staff, è arrivato a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 11:13
Tutte le foto di Gattuso al centro sportivo, primo giorno da nuovo allenatore della Fiorentina - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Gennaro Gattuso è al centro sportivo della Fiorentina, di seguito i migliori scatti della mattinata con il nuovo allenatore viola che ha conosciuto per la prima volta i campini e tutti gli spazi del centro sportivo. Ecco le foto pubblicati dai profili social della Fiorentina

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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