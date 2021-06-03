Basile: "Le dichiarazioni di Vlahovic non sono casuali"

Basile ha parlato di Dusan Vlahovic.

Il giornalista del Corriere dello Sport e La Repubblica, Massimo Basile, è intervenuto su Passione Fiorentina TV e ha espresso il suo parere sul rinnovo dell'attaccante serbo, Dusan Vlahovic.

L'attaccante Dusan Vlahovic deve restare ancora alla Fiorentina anche senza rinnovo? "Credo che lui prima che la Fiorentina prendesse Gattuso, aveva dei dubbi. Ma poi con il curriculum di Gattuso e la sua importanza ha cambiato un po' idea. Sono molto curioso di vederlo e sono convinto che lui voglia rimanere alla Fiorentina. Se rimaneva Iachini, Vlahovic andava via".

Notizie sulla trattativa sul rinnovo di Vlahovic? "Dipende da cosa ha detto Gattuso alla proprietà. Un accordo lo troveranno. Le dichiarazioni di Vlahovic non sono casuali. Io credo che lui sta valutando, ma non sappiamo quali pressioni sta ricevendo. Se Gattuso lo considera fondamentale, la società glielo garantisce".

Clausola di rescissione? "Sono contrario alla clausola di rescissione. Vedi quello che è successo con il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus. Mentre le clausole spagnole sono diverse. Il coltello è sempre dalla parte del manico del giocatore".

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