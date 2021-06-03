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Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"

La Fiorentina è interessata a Bakayoko.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 19:38
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Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"

Questa l'indiscrezione avuta dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, sul futuro del centrocampista Tiemoué Bakayoko del Chelsea: "Bakayoko vorrebbe lasciare il Chelsea questa stagione. La Fiorentina è interessata a prenderlo in prestito. Vuole parlare con lui. Anche Gattuso lo vuole".

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