Frey: "Dragowski? La Fiorentina c'è l'ha già un portiere che sa parare"

Frey ha parlato del portiere polacco della squadra viola.

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha rilasciato un'intervista su Radio Toscana.

Queste le sue parole: "Dragowski? Un portiere deve essere bravo in porta, se poi è bravo pure con i piedi è ancora meglio. Ma rimettiamo il ruolo del portiere al centro; questo dibattito su Dragowski non lo capisco affatto: con una squadra in difficoltà molte volte ha risolto situazioni complicate per la vuola. La Fiorentina ce l’ha già un portiere che sa parare, il resto viene dopo".

Gattuso? "Può trasmettere mentalità e amore per la maglia alla squadra, da giocatore era un trascinatore".

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