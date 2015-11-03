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Notizie Bakayoko Fiorentina

Nazione, Fiorentina sul giovane Bakayoko del PSV: operazione possibile, servono 2 milioni

11 maggio 2022 09:48

Cori razzisti a Bakayoko, interviene la Procura FIGC. “Zingaro” a Vlahovic, perché un trattamento diverso? 

18 settembre 2021 12:44

Nazione, Bakayoko alla Fiorentina? E' uno dei fedelissimi di Gattuso ma Barone glissa

08 giugno 2021 09:33

Barone: "Abbiamo bisogno del pubblico allo stadio. Bakayoko alla Fiorentina? Non lo so"

07 giugno 2021 17:11

Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso

04 giugno 2021 11:00

Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"

03 giugno 2021 19:38

Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...

16 aprile 2019 15:44

Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina

18 dicembre 2018 21:46

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