Notizie Bakayoko Fiorentina

Nazione, Fiorentina sul giovane Bakayoko del PSV: operazione possibile, servono 2 milioni
11 maggio 2022 09:48
Cori razzisti a Bakayoko, interviene la Procura FIGC. “Zingaro” a Vlahovic, perché un trattamento diverso?
18 settembre 2021 12:44
Nazione, Bakayoko alla Fiorentina? E' uno dei fedelissimi di Gattuso ma Barone glissa
08 giugno 2021 09:33
Barone: "Abbiamo bisogno del pubblico allo stadio. Bakayoko alla Fiorentina? Non lo so"
07 giugno 2021 17:11
Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso
04 giugno 2021 11:00
Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"
03 giugno 2021 19:38
Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...
16 aprile 2019 15:44
Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina
18 dicembre 2018 21:46
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