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Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...

Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 15:44
Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta... -
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Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei giocatori del Milan Kessiè e Bakayoko: l'organo guidato da Giuseppe Pecoraro, infatti ha aperto subito un'indagine sul comportamento dei due calciatore del Milan ai danni del difensore centrale della Lazio, Acerbi.

Fonte: Ansa

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