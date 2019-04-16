Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...

Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei gioc...

Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei giocatori del Milan Kessiè e Bakayoko: l'organo guidato da Giuseppe Pecoraro, infatti ha aperto subito un'indagine sul comportamento dei due calciatore del Milan ai danni del difensore centrale della Lazio, Acerbi.

Fonte: Ansa