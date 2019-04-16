Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...
Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 15:44
Immediata la risposta della procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti disciplinari, per il caso dei giocatori del Milan Kessiè e Bakayoko: l'organo guidato da Giuseppe Pecoraro, infatti ha aperto subito un'indagine sul comportamento dei due calciatore del Milan ai danni del difensore centrale della Lazio, Acerbi.
Fonte: Ansa