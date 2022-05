Nazione, Fiorentina sul giovane Bakayoko del PSV: operazione possibile, servono 2 milioni

In Olanda raccontano che la Fiorentina con il Psv Eindhoven under 21 avrebbe già avuto modo di parlare. In almeno un paio di situazioni e che una trattativa per il giovane attaccante (classe 2003) Johan Bakayoko, passaporto belga e della Costa d’Avorio, sarebbe assolutamente possibile e in discesa.

E il fatto che il giocatore abbia rinnovato da non molto il suo contratto con il Psv (scadenza giugno 2025) potrebbe essere addirittura la chiave giusta per leggere un futuro di Bakayoko più lontano dall’Olanda. Dunque in Italia. Questione di soldi, ovviamente, visto che dopo il rinnovo del contratto il cartellino ha oggi una valutazione di un paio di milioni di euro contro una cifra da… settore giovanile del recente passato. Lo scrive La Nazione.

