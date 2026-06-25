Nazione: “La missione della Fiorentina è riunire la coppia Bakayoko-Lang, Paratici ci proverà fino in fondo”

Serviranno alla Fiorentina, quattro o forse cinque esterni offensivi

Sulle corsie offensive c'è un grande traffico. E non poteva essere altrimenti. Confermato l'interesse per Bakayoko , così come quello per Noa Lang . Disegno preciso e non casuale. I due esterni hanno fatto in coppia le fortune del PSV tra il 2023 e il 2025. Il belga ora al Lipsia giocava sulla destra, Lang (adesso del Napoli) sulla corsia opposta: in due annate insieme hanno prodotto 45 gol e 28 assist. Tanto è bastato agli uomini mercato viola per accendere i radar. Quella di riunirli è sicuramente una missione difficile, ma Paratici è intenzionato a provarci fino in fondo. Di esterni offensivi ne serviranno almeno quattro, se non cinque. Sempre vivo l'interesse per Cancellieri. Lo scrive La Nazione.