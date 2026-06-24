TMW: "La Fiorentina vuole Bakayoko in prestito, il Lipsia per l'esterno chiede 20 milioni"
È un calciatore che garantisce imprevedibilità e ha rapidità palla al piede
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 09:25
È uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Fabio Paratici punta a rinforzare molto l'organico che sarà a disposizione di Fabio Grosso la prossima stagione. Fra gli obiettivi c'è Johan Bakayoko, esterno di proprietà del Lipsia valutato però dal club tedesco sui 20 milioni di euro. La speranza dei viola è di portare a casa la trattativa in prestito per dare all'allenatore un profilo in grado di garantire imprevedibilità e rapidità palla al piede. Lo riporta TMW.