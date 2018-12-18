Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina

Doppia ammonizione e conseguente rosso per Bakayoko in Bologna-Milan. Il centrocampista in pochi minuti ha rimediato i due cartellini che gli sono costati l’allontanamento dal terreno di gioco. Rosson...

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2018 21:46

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