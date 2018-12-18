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Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina

Doppia ammonizione e conseguente rosso per Bakayoko in Bologna-Milan. Il centrocampista in pochi minuti ha rimediato i due cartellini che gli sono costati l’allontanamento dal terreno di gioco. Rosson...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 21:46
Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina -
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Doppia ammonizione e conseguente rosso per Bakayoko in Bologna-Milan. Il centrocampista in pochi minuti ha rimediato i due cartellini che gli sono costati l’allontanamento dal terreno di gioco. Rossoneri che nella prossima sfida affronteranno a San Siro la Fiorentina sabato alle 15.00.

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