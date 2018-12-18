Bakayoko espulso a Bologna: salterà Milan-Fiorentina
Doppia ammonizione e conseguente rosso per Bakayoko in Bologna-Milan. Il centrocampista in pochi minuti ha rimediato i due cartellini che gli sono costati l’allontanamento dal terreno di gioco. Rosson...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 21:46
Doppia ammonizione e conseguente rosso per Bakayoko in Bologna-Milan. Il centrocampista in pochi minuti ha rimediato i due cartellini che gli sono costati l’allontanamento dal terreno di gioco. Rossoneri che nella prossima sfida affronteranno a San Siro la Fiorentina sabato alle 15.00.