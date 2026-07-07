Gazzetta: “Fiorentina ancora su Bakayoko, il Lipsia chiede 20 milioni, richiesta alta ma non impossibile”

Il giocatore piace molto alla Fiorentina

Anche la Fiorentina spera di consegnare a Grosso un esterno offensivo già per l'inizio del ritiro che prenderà il via lunedì 13 luglio al Viola Park. In attesa della conclusione della vicenda, intanto la Fiorentina sta guardando anche ad altri nomi come quello di Bakayoko, classe 2003 del Lipsia, che potrebbe trovare a Firenze il luogo ideale per il rilancio dopo un'annata complicata, anche perché era chiuso da Diomandé e Nusa.

Il giocatore piace molto e sarebbe in linea con il mercato viola. La richiesta è alta ma giudicata non impossibile perché il cartellino costerebbe 20 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.