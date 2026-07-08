Gazzetta: “Fiorentina su Bakayoko, il Lipsia chiede 20 milioni ma Paratici punta al prestito con diritto ”
Paratici vuole consegnare a Grosso un esterno per l'inizio del ritiro
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 09:32
Fabio Paratici vuole consegnare un esterno a Grosso per l’inizio del ritiro. Con la trattativa per Koleosho in stand-by, la Fiorentina si muove su altri fronti. Tra questi c’è Bakayoko. Il Lipsia lo valuta sui 20 milioni, avendolo pagato 18 milioni dal Psv appena un’estate fa, la Fiorentina potrebbe tentare i tedeschi con un prestito con diritto condizionato. Si seguono anche Matteo Cancellieri della Lazio, e Isak Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.