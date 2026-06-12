Il Sassuolo vuole Goretti. Paratici si sta opponendo all’addio, cerca di convincerlo a restare

Il Sassuolo offre carta bianca a Goretti che sarebbe felice di andare, Paratici lo stima e vuole convincerlo a restare

Sono ore di movimento a livello dirigenziale nel calcio italiano, dopo la decisione della Juventus di salutare Damien Comolli e prendere Giovanni Carnevali. Una mossa che ha cascata ha toccato pure la Fiorentina. Infatti il Sassuolo vuole sostituire proprio l'ex DG Carnevali con Roberto Goretti, attuale braccio destro di Paratici. La società neroverde offre carta bianca e garanzie tecniche all'uomo di mercato viola che dunque sarebbe felice di andare a giocarsi la sua chance. Ad opporsi alla sua partenza però è proprio Fabio Paratici che stima Goretti e che vorrebbe tenerlo con lui per costruire la nuova Fiorentina. Vedremo se la stima di Paratici per Goretti basterà per trattenerlo a Firenze