Pedullà: "Sondaggio della Fiorentina per Bjerkebo, Thorstvedt è da seguire. Ruggeri costa 25 milioni"

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta sui canali di Passione Fiorentina per parlare del mercato viola,

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva sui canali Youtube e Twitch di Passione Fiorentina per parlare del mercato viola, queste le sue parole:

"Se il Tottenham offre 30 milioni per Fagioli è a Londra ieri, Kean non è un incedibile. Si tratta di capire quanto è felice, la clausola non esiste e possono arrivare offerte anche alla metà della clausola attuale. Se lui manifesta il desiderio di restare e queste coincide con il club resta. Vuoi ripartire da Fagioli, Gosens è cedibile, Pongracic è cedibile. Ndour e Mandragora stanno bene a Firenze, forse più Ndour di Mandragora"

"Bjerkebo del Siryus la Fiorentina ha chiesto informazioni, non entro nel frullatore dei 1000 nomi. ma siamo in un periodo in cui escono 15 nomi al giorno e 16 non sono veri. Miretti è uno che va seguito, lascerà la Juve e può piacere al Bologna e Fiorentina. A me Grosso piace, ci sono allenatori di un certo spessore che lo esaltano. Ti dirà idee diverse e un'impronta che non avevi e puoi crederci. Sarri e la Fiorentina non sono compatibili, prima era per Joe Barone adesso perché con Paratici alla Juve sono successe le stesse cose che sono successe tra Comolli e Spalletti. Ai tempi della Juve è successo di tutto, i rapporti sono finiti. Inutile che continuiamo a parlarne."

"Thorstvedt è un nome che tengo, lui sarebbe felicissimo di andare a Firenze per lui sarebbe lo step della carriera e fino a ieri non ha rinnovato. Laurientè ha rinnovato fino al 2029 perché gli hanno promosso che lo cederanno, infatti ci sono dei movimenti. Sullo sfondo teniamo Volpato, fari accesi su Thorstvedt."

"Ruggeri nelle ultime 48 ore lo hanno accostato a Roma, Juventus e Fiorentina. La Roma non lo vuole, la Juventus ha altri pensieri in questo momento. Perchè è venuta fuori la Fiorentina? Perchè lui è aperto a un ritorno, e l'Atletico vuole Cucurella per questo viene accostato. Vedrai che verrano fuori altre squadre, la domanda è spenderesti 23/25 milioni per un terzino?"

"Gosens è sul mercato, Fortini e la roma non sono andati avanti, le commissioni che chiedono gli agenti sono importanti. La Roma non è fuori ma non è dentro, valuta altre cose. Ha un agente che può trovare cose anche all'estero"

"Dodò andrà via, 15 milioni te lo porti a casa. Il Napoli è una cosa che può diventare seria, hanno parlato con l'entoruage di Dodò e gli hanno detto stai fermo lì che noi ci siamo. Il Napoli è pieno di esuberi, un'armata incredibile di gente che torna."

"Su Ndour c'è il 50% della rivendita a favore del PSG, su Ndour hai un contratto lungo dalla tua parte. Sono tutti incedibili ma 4/5 li dovrai tenere: Ndour, Fagioli, Mandragora.. trovare meglio di De Gea sarà difficile, lo stesso vale per Kean. In Italia chi può prendere Kean? Devi trovare qualcosa all'estero, qualcosa in Arabia o in USA, non ti escludo che lo cercano nuovamente. Ma come lo sostituisci? De Gea ha avuto delle bussatine da qualcosa di estero, ma trattative anche qui non ci sono. Martinelli è la prima scelta dell'Avellino, lui non ha chiuso al ritorno alla Samp."

"Aljebgovic viene valutato 30 più bonus e l'hanno offerto a tutti i top club italiani. A me non risulta la Roma in pressing, Gasp vuole gente più pronta e con esperienza. Solomon e Harrison erano di passaggio, Grosso è uno che usa tanti esterni e dovrai fare tante operazioni. Loro hai deciso di non riscattarli ma su Solomon c'è la possibilità che più avanti succeda qualcosa."