Un rinforzo “top” in difesa, aspettando di capire quello che sarà il futuro di Nikola Milenkovic, che discuterà di un eventuale rinnovo al termine della stagione, e pure di German Pezzella, che continua ad essere corteggiato dal Napoli. Piace Biraschi, del Genoa, specie se davvero dovesse andare in porto lo scambio con Ceccherini cercato dal club di preziosi, ma gli occhi, ora sono tutti per Daniele Rugani, 26 anni il prossimo 29 luglio. Tra i big, piace anche il serbo Nikola Maksimovic che sta recuperando da uno stiramento al polpaccio e che col lo stop di Koulibaly ha trovato più spazio sia con Ancelotti che con Gattuso, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021 e che in questi ultimi mesi ha stretto un rapporto molto stretto con la tifoseria partenopea. Lo riporta Il Corriere dello Sport.