Partiamo da un presupposto: Nikola Maksimovic potrebbe rinnovare con il Napoli e restare in maglia azzurra ancora per diverse stagioni. Ad oggi, però, il centrale serbo – tra i migliori contro l’Inter – non ha ancora prolungato il suo contratto, in scadenza giugno 2021, perché desidera un ritocco dell’ingaggio.

Se non si trovasse un accordo, secondo quanto riportato da AreaNapoli.com, Aurelio De Laurentiis dovrebbe valutare una potenziale cessione già in estate, per non correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero al termine della prossima stagione. I buoni rapporti tra il suo entourage (capitanato da Fali Ramadani) e la dirigenza difficilmente porteranno ad uno “strappo” tra Maksimovic ed il Napoli, tuttavia il club campano non può lasciare nulla di intentato e, per questo, starebbe vagliando alcune soluzioni per non farsi trovare impreparato in caso di addio inevitabile.

Tra le idee emerse durante i confronti avuti con l’agente macedone, ci sarebbe anche quella di un ipotetico affare con la Fiorentina: in maglia viola gioca Nikola Milenkovic, altro assistito dello stesso Ramadani e difensore gradito all’area tecnica partenopea. Il Napoli potrebbe offrire alla società di Rocco Commisso proprio Maksimovic, più conguaglio, per cercare di mettere le mani sull’ex Partizan Belgrado, il cui cartellino ha costi elevati.

Altra possibilità sarebbe un’operazione con German Pezzella: valore di mercato simile e stessa età renderebbero fattibile una proposta di scambio alla pari, ammesso che il patron toscano accetti di privarsi del suo capitano. Dal canto suo, Pezzella vestirebbe volentieri la maglia del Napoli, stando a quanto emerso dai colloqui avuti dal suo procuratore con Cristiano Giuntoli nei mesi scorsi.