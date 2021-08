Tuttosport, Milenkovic al West Ham? C’è la frenata. La Fiorentina segue Maksimovic e Godin

Milenkovic (per la cessione al West Ham manca qualche dettaglio, da qui la frenata con il solito Tottenham in agguato), Lirola (vuol tornare a Marsiglia) e Pezzella. A sua volta la Fiorentina oltre ad attendere nelle prossime ore Nastasic segue lo svincolato Maksimovic e Godin mentre in Spagna continuano ad accostarla a Javi Sanchez. Lo scrive Tuttosport.

