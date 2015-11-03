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Notizie Godin Fiorentina

Giulini attacca Caceres: "Non aveva la testa qui" Ferrara lo difende: "L'ho avuto, è un professionista"

21 febbraio 2022 21:37

Tuttosport, Milenkovic al West Ham? C'è la frenata. La Fiorentina segue Maksimovic e Godin

15 agosto 2021 09:03

Unione Sarda, Pezzella e Milenkovic in uscita: la Fiorentina pensa a Diego Godin

12 agosto 2021 11:54

Godin a Sky Sport: "Deluso dalla sconfitta, ci è mancato il gol. Colpiti mentre eravamo in attacco"

10 gennaio 2021 21:03

Godin è atteso a Roma per le visite mediche. A breve l'ufficialità

21 settembre 2020 14:32

Repubblica, Fiorentina, sondaggi per Fazio, Izzo ed un difensore del Brescia. Godin? Contatti interrotti

17 settembre 2020 08:25

Pedullà: "L'Inter ha dato il via libera a Godin, il difensore ha accettato"

10 settembre 2020 17:59

Ceccarini: "Prende corpo per la Fiorentina l'idea Diego Godin". Gli sviluppi

10 settembre 2020 11:18

Da Milano, la Fiorentina vuole Godin, chiesto il difensore all'Inter. La risposta...

10 luglio 2020 20:26

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