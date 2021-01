Godin a Sky Sport: “Deluso dalla sconfitta, ci è mancato il gol. Colpiti mentre eravamo in attacco”

Il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Fisicamente sto bene ma sono deluso della situazione e della sconfitta, perchè per noi questa partita era importante. Abbiamo tentato di vincerla creando occasioni, ma alla fine torniamo a casa senza punti. Anche un solo punto sarebbe stato importantissimo ma non ce l’abbiamo fatta”.

Prosegue Godin: “In questa partita è mancato il gol: li abbiamo sempre fatti, creiamo spesso occasioni. Abbiamo preso gol su una ripartenza mentre eravamo in attacco, loro sono riusciti a finalizzare un contropiede e ci hanno fatto male. Non c’era paura nel primo tempo, però adesso dobbiamo occuparci di questa situazione. Siamo ovviamente preoccupati per questa situazione – conclude Godin – perchè non vinciamo da due mesi: dobbiamo lavorare di più, non conosco altri metodi”.

