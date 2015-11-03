Notizie Fiorentina Cagliari Fiorentina

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Di Gennaro: "Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi"

26 gennaio 2026 14:12

Galli: "Fiorentina? Sbagliato sottovalutare il Cagliari. Il risultato di Bologna poteva darci una spinta"

26 gennaio 2026 13:55

L'ex allenatore del Cagliari: "Squadra difficile da battere, la Fiorentina avrà difficoltà a fargli male"

24 gennaio 2026 14:33

Cataldi svela il retroscena sui social: "Te la scaravello all'incrocio". Bove: "No, non ci credo. Impossibile"

08 dicembre 2024 16:40

Cagliari, Luperto: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha attaccanti molto forti"

08 dicembre 2024 16:01

Nicola: "Rispetto chi vince 8 partite consecutive. Gol Cataldi? C'era una posizione attiva di fuorigioco"

08 dicembre 2024 15:35

Cataldi spiega: "Ho detto a Bove che l'avrei messa all'incrocio, gliel'ho ricordato. Meritiamo di essere lì"

08 dicembre 2024 15:19

Comuzzo: "Partita importante, non ci poniamo limiti. Emozionante il coro per Bove, la vittoria va a lui"

08 dicembre 2024 15:04

Fiorentina record-breaker: eguagliato il record storico di 8 vittorie consecutive della stagione 1959/60

08 dicembre 2024 14:56

Palladino: "Bove sta bene, ci segue. Gud carico, è recuperato. Pongracic out per un colpo alla coscia"

07 dicembre 2024 17:25

Nicola su Bove: "C'è stato un grande sospiro di sollievo. Dovrà decidere quale sarà il suo percorso"

07 dicembre 2024 16:54

Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso"

07 dicembre 2024 15:06

Dal Viola Park, Radio Bruno: "Nessuna novità di formazione per il Cagliari. Si attende il recupero di Gud"

07 dicembre 2024 14:51

Sarà Marco Piccinini ad arbitrare Fiorentina-Cagliari: al VAR ci saranno Serra e Mariani

06 dicembre 2024 17:38

Da Cagliari: "Nicola può cambiare modulo contro la Fiorentina. Si lavora su possibili novità tattiche"

05 dicembre 2024 16:14

PAGELLE VIOLA, SAPONARA SHOW, TORREIRA PREZIOSO, VLAHOVIC SI SBLOCCA

24 ottobre 2021 16:55

Vlahovic ha rifiutato di battere il rigore: "Non me la sento". Ecco perchè lo ha tirato Biraghi

24 ottobre 2021 15:40

FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI CALLEJON, GIOCA SAPONARA. MALEH TITOLARE. GLI UNDICI VIOLA

24 ottobre 2021 14:01

Godin a Sky Sport: "Deluso dalla sconfitta, ci è mancato il gol. Colpiti mentre eravamo in attacco"

10 gennaio 2021 21:03

Callejon: "Questa vittoria è vita! Ho passato periodo strano dopo 7 anni da titolare a Napoli"

10 gennaio 2021 20:24

Dal centro sportivo, Ribery out, gioca Callejon sulla destra. Borja titolare, Bonaventura c'è

09 gennaio 2021 20:24

Di Francesco: "Prendiamo goal troppo facilmente. Godin in forse Nainggolan da sfruttare"

09 gennaio 2021 19:45

Kouame: "Sarebbe stato bello il gol all'esordio. Mi alleno bene per farmi scegliere dal mister"

08 luglio 2020 22:17

L'Unione Sarda: Astori nel racconto del minuto 13 al Franchi, i giocatori quasi non volevano continuare. I tifosi...

22 ottobre 2018 11:36

PAGELLE VIOLA: CHIESA UNICA LUCE. MALE PJACA E SIMEONE...

21 ottobre 2018 19:41

IL LIVE DI LABAROVIOLA, VERETOUT PORTA AVANTI LA FIORENTINA

21 ottobre 2018 17:46

ACF, la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Wanda Ferragamo

21 ottobre 2018 15:14

Corriere Fiorentino, oggi Andrea Della Valle in tribuna con la famiglia di Astori

21 ottobre 2018 11:44

Pioli: “Veretout potrebbe fare l’interno poiché ho fiducia in Norgaard. Più cattivi sotto porta. Biraghi...”

20 ottobre 2018 13:19

(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari

19 ottobre 2018 16:51

Esclusiva Valcareggi: "Chiesa era sempre puntuale. Facile ora parlare bene di Biraghi. Pjaca deve giocare sempre titolare. Domenica..."

18 ottobre 2018 13:49

CON IL CAGLIARI ALMENO IN 30.000! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

17 ottobre 2018 23:51

(VIDEO): Riviviamo il Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione. Pavoletti infranse i sogni viola...

15 ottobre 2018 14:19

CdS Stadio: Fiorentina-Cagliari da sogni infranti a sogni da realizzare. Dubbio in attacco...

15 ottobre 2018 11:20

La Nazione, niente da dire: crisi di nervi e zero tiri in porta, sconfitta giusta

14 maggio 2018 10:23

Rialti scrive: “Ennesima gara senz’anima di una Fiorentina bruttissima”. Il commento...

14 maggio 2018 10:11

Lopez a Sky: "Vinto contro una grande squadra, ma ancora non è finita. Grazie ai tanti tifosi rossoblu"

13 maggio 2018 18:23

Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro

13 maggio 2018 09:23

SCUSATE SE MI PERMETTO: LO SCIOPERO DEL TIFO NON POTEVA ESSERE DIVERSO? UN PRECEDENTE TERRIFICANTE PER I VIOLA

10 maggio 2018 15:21

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