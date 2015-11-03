Notizie Fiorentina Cagliari Fiorentina

Di Gennaro: "Il Cagliari andava riportato giù nella ressa per la salvezza. Como? Sono spaventosi"
26 gennaio 2026 14:12
Galli: "Fiorentina? Sbagliato sottovalutare il Cagliari. Il risultato di Bologna poteva darci una spinta"
26 gennaio 2026 13:55
L'ex allenatore del Cagliari: "Squadra difficile da battere, la Fiorentina avrà difficoltà a fargli male"
24 gennaio 2026 14:33
Cataldi svela il retroscena sui social: "Te la scaravello all'incrocio". Bove: "No, non ci credo. Impossibile"
08 dicembre 2024 16:40
Cagliari, Luperto: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha attaccanti molto forti"
08 dicembre 2024 16:01
Nicola: "Rispetto chi vince 8 partite consecutive. Gol Cataldi? C'era una posizione attiva di fuorigioco"
08 dicembre 2024 15:35
Cataldi spiega: "Ho detto a Bove che l'avrei messa all'incrocio, gliel'ho ricordato. Meritiamo di essere lì"
08 dicembre 2024 15:19
Comuzzo: "Partita importante, non ci poniamo limiti. Emozionante il coro per Bove, la vittoria va a lui"
08 dicembre 2024 15:04
Fiorentina record-breaker: eguagliato il record storico di 8 vittorie consecutive della stagione 1959/60
08 dicembre 2024 14:56
Palladino: "Bove sta bene, ci segue. Gud carico, è recuperato. Pongracic out per un colpo alla coscia"
07 dicembre 2024 17:25
Nicola su Bove: "C'è stato un grande sospiro di sollievo. Dovrà decidere quale sarà il suo percorso"
07 dicembre 2024 16:54
Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso"
07 dicembre 2024 15:06
Dal Viola Park, Radio Bruno: "Nessuna novità di formazione per il Cagliari. Si attende il recupero di Gud"
07 dicembre 2024 14:51
Sarà Marco Piccinini ad arbitrare Fiorentina-Cagliari: al VAR ci saranno Serra e Mariani
06 dicembre 2024 17:38
Da Cagliari: "Nicola può cambiare modulo contro la Fiorentina. Si lavora su possibili novità tattiche"
05 dicembre 2024 16:14
PAGELLE VIOLA, SAPONARA SHOW, TORREIRA PREZIOSO, VLAHOVIC SI SBLOCCA
24 ottobre 2021 16:55
Vlahovic ha rifiutato di battere il rigore: "Non me la sento". Ecco perchè lo ha tirato Biraghi
24 ottobre 2021 15:40
FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI CALLEJON, GIOCA SAPONARA. MALEH TITOLARE. GLI UNDICI VIOLA
24 ottobre 2021 14:01
Godin a Sky Sport: "Deluso dalla sconfitta, ci è mancato il gol. Colpiti mentre eravamo in attacco"
10 gennaio 2021 21:03
Callejon: "Questa vittoria è vita! Ho passato periodo strano dopo 7 anni da titolare a Napoli"
10 gennaio 2021 20:24
Dal centro sportivo, Ribery out, gioca Callejon sulla destra. Borja titolare, Bonaventura c'è
09 gennaio 2021 20:24
Di Francesco: "Prendiamo goal troppo facilmente. Godin in forse Nainggolan da sfruttare"
09 gennaio 2021 19:45
Kouame: "Sarebbe stato bello il gol all'esordio. Mi alleno bene per farmi scegliere dal mister"
08 luglio 2020 22:17
L'Unione Sarda: Astori nel racconto del minuto 13 al Franchi, i giocatori quasi non volevano continuare. I tifosi...
22 ottobre 2018 11:36
PAGELLE VIOLA: CHIESA UNICA LUCE. MALE PJACA E SIMEONE...
21 ottobre 2018 19:41
IL LIVE DI LABAROVIOLA, VERETOUT PORTA AVANTI LA FIORENTINA
21 ottobre 2018 17:46
ACF, la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Wanda Ferragamo
21 ottobre 2018 15:14
Corriere Fiorentino, oggi Andrea Della Valle in tribuna con la famiglia di Astori
21 ottobre 2018 11:44
Pioli: “Veretout potrebbe fare l’interno poiché ho fiducia in Norgaard. Più cattivi sotto porta. Biraghi...”
20 ottobre 2018 13:19
(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari
19 ottobre 2018 16:51
Esclusiva Valcareggi: "Chiesa era sempre puntuale. Facile ora parlare bene di Biraghi. Pjaca deve giocare sempre titolare. Domenica..."
18 ottobre 2018 13:49
CON IL CAGLIARI ALMENO IN 30.000! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI
17 ottobre 2018 23:51
(VIDEO): Riviviamo il Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione. Pavoletti infranse i sogni viola...
15 ottobre 2018 14:19
CdS Stadio: Fiorentina-Cagliari da sogni infranti a sogni da realizzare. Dubbio in attacco...
15 ottobre 2018 11:20
La Nazione, niente da dire: crisi di nervi e zero tiri in porta, sconfitta giusta
14 maggio 2018 10:23
Rialti scrive: “Ennesima gara senz’anima di una Fiorentina bruttissima”. Il commento...
14 maggio 2018 10:11
Lopez a Sky: "Vinto contro una grande squadra, ma ancora non è finita. Grazie ai tanti tifosi rossoblu"
13 maggio 2018 18:23
Probabile formazione: Eysseric scalza Saponara dai titolari, Hugo e Dabo in panchina. Milenkovic al centro
13 maggio 2018 09:23
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