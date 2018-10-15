CdS Stadio: Fiorentina-Cagliari da sogni infranti a sogni da realizzare. Dubbio in attacco...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio proiettandoci già alla sfida di domenica tra Fiorentina e Cagliari è sostanzialmente una partita legata ai sogni: nella scorsa stagione nella partita...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio proiettandoci già alla sfida di domenica tra Fiorentina e Cagliari è sostanzialmente una partita legata ai sogni: nella scorsa stagione nella partita tra le mura amiche i viola salutarono definitivamente il sogno Europa, ed in questa invece la squadra di Pioli deve mantenere l'imbattibilità (4 vittorie su 4) e continuare a coltivare questa voglia di riscatto.

La gara con i sardi nella passata stagione fu dedicata a Davide Astori quando sia il Cagliari che la Fiorentina, ritirarono ufficialmente il 13: numero di maglia dell'eterno capitano gigliato.

Riguardo la probabile formazione della squadra viola nel consueto 4-3-3 al momento l'unico dubbio sembra quello tra Mirallas e Pjaca per una casacca da titolare nel tridente con Simeone e Chiesa.