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Notizie Davide Astori Fiorentina

Bocci: "La morte di Astori ha lasciato un vuoto incredibile. A Udine avrebbe alzato la voce per scuotere la squadra"

04 marzo 2026 18:47

Biraghi: "Astori sarà sempre il mio capitano. Le finali di Conference perse? Fanno ancora male"

27 febbraio 2025 20:18

"Partita surreale. I giocatori piangevano per Davide". Il ricordo commosso dell'arbitro di Fiorentina-Benevento

04 marzo 2024 20:03

Scugnizzo viola: “Mandiamo al diavolo il Milan. Questo è il Dodò che vorremmo sempre vedere

05 marzo 2023 15:06

La prima di Prandelli nel ricordo di Astori. Numeri, curiosità ed analisi del lunch game

21 novembre 2020 12:07

Morte Astori: accuse archiviate per il dott. Stagno, colui che lo dichiarò idoneo ai tempi di Cagliari

20 luglio 2020 16:58

Babacar su Astori: "Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminava le nostre giornate"

05 marzo 2020 07:30

Renato Astori: "L'affetto della gente ci ha permesso di andare avanti. Conosco poco la nuova proprietà viola"

04 marzo 2020 12:21

Fondazione Borgonovo: pesca di beneficenza con le maglie di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual

14 novembre 2019 18:34

Commisso e Giulini invitati a Betlemme per le premiazioni sul campo dedicato a Davide Astori

07 novembre 2019 10:47

DA13, la lettera dei genitori ad un anno dalla scomparsa: "Il nostro anno senza Davide.."

03 marzo 2019 19:55

La Fiorentina sui messaggi contro Astori: "Perseguiremo tramite le autorità competenti questi sciacalli"

26 febbraio 2019 12:01

Contro l'Atalanta grande coreografia di tutto lo stadio in onore di Davide Astori. I dettagli

22 febbraio 2019 14:27

Biraghi: "Davide è sempre con noi, lo pensiamo ogni giorno. La mia vita cambiata dopo la sua scomparsa"

27 ottobre 2018 11:38

Famiglia Astori invitata per Fiorentina-Cagliari. E Salica vola in Sardegna...

16 ottobre 2018 10:54

CdS Stadio: Fiorentina-Cagliari da sogni infranti a sogni da realizzare. Dubbio in attacco...

15 ottobre 2018 11:20

Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano

05 ottobre 2018 09:38

(VIDEO): Biraghi segna e dedica il gol a Davide Astori. Ecco l'esultanza commovente

02 ottobre 2018 11:57

Che emozioni al "Franchi", Biraghi segna e dedica il gol al capitano Davide Astori

30 settembre 2018 18:10

(VIDEO): il tributo a Davide Astori sotto la Fiesole dopo il 2-0 all’Atalanta

30 settembre 2018 16:47

(VIDEO): il coro per Davide Astori sotto la Curva Fiesole

22 settembre 2018 19:45

(VIDEO): 3 mesi dopo Astori, 1 anno da Giuliano Sarti e 20 anni dopo Montuori. Storia di campioni in maglia viola

09 giugno 2018 16:42

(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare...

29 maggio 2018 11:50

(FOTO), Lo Faso su Instagram e quel tatuaggio per Astori: "Per sempre con me"

16 maggio 2018 09:09

(FOTO) Cavriglia (AR), intitolato campo di Calcio a 5 a Davide Astori. Una frase di N.Mandela sulla targa

13 maggio 2018 10:12

Lady Astori, Francesca Fioretti, fa visita alla Fiorentina al centro sportivo intitolato a Davide

12 maggio 2018 13:11

Anche al San Sepolcro di Gerusalemme è vivo il ricordo di Davide Astori, poi partita in suo onore

07 maggio 2018 21:22

Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

14 aprile 2018 09:04

Hall of fame del calcio italiano, nella prossima edizione istituito il premio “Davide Astori”

10 aprile 2018 09:07

Djuricic: "Pomeriggio difficile, soprattutto il 13esimo minuto dedicato ad Astori. Crediamo ancora nella salvezza"

12 marzo 2018 14:02

Cataldi: "Sfido chiunque a giocare in un contesto del genere. La morte di Davide è stato uno shock per tutti..."

12 marzo 2018 13:38

Saponara su Instagram: “Non sei mai stato così presente. Grazie Davide, grazie Capitano”.

11 marzo 2018 14:59

Il muro del pianto in onore di Astori non verrà rimosso. La società pensa alle possibili soluzioni

10 marzo 2018 08:48

La Nazione ricorda Astori: per sempre Davide

09 marzo 2018 12:12

Davide è tornato a casa, il feretro accolto da centinaia di persone a San Pellegrino Terme

08 marzo 2018 19:16

La Nazione, vendute 500 maglie ufficiali di Davide Astori. La città si mobilita per acquistarla...

07 marzo 2018 09:17

Non si tira mai indietro, nè sul campo nè fuori. Cuore e cervello. Ecco Davide Astori il capitano della viola

26 agosto 2017 13:25

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