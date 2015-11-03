Notizie Davide Astori Fiorentina

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CdS Stadio: Fiorentina-Cagliari da sogni infranti a sogni da realizzare. Dubbio in attacco...
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Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano
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(VIDEO): 3 mesi dopo Astori, 1 anno da Giuliano Sarti e 20 anni dopo Montuori. Storia di campioni in maglia viola
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