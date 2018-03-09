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La Nazione ricorda Astori: per sempre Davide

"Per sempre Davide". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l'ultimo saluto a Davide A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 12:12
La Nazione ricorda Astori: per sempre Davide - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Per sempre Davide". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l'ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all'arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.

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