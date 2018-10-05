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Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano

Come riporta La Nazione Francesca Fioretti sta per lasciare Firenze. Sette mesi dopo la morte di Davide Astori l'ex compagna del capitano viola torna in Lombardia, dove proverà a ripartire. Tornerà pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 09:38
Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano -
Rassegna Stampa
Firenze
Davide Astori
Francesca Fioretti
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Come riporta La Nazione Francesca Fioretti sta per lasciare Firenze. Sette mesi dopo la morte di Davide Astori l'ex compagna del capitano viola torna in Lombardia, dove proverà a ripartire. Tornerà piano piano a lavorare. Dirà addio alla casa di via delle Terme che con Davide aveva subito amato e dirà arrivederci ai vicoli e ai palazzi che l’hanno vista felice. Un trasferimento molto doloroso per la ragazza che avrà Firenze e la sua gente sempre nel cuore

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