Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano

Come riporta La Nazione Francesca Fioretti sta per lasciare Firenze. Sette mesi dopo la morte di Davide Astori l'ex compagna del capitano viola torna in Lombardia, dove proverà a ripartire. Tornerà pi...

Come riporta La Nazione Francesca Fioretti sta per lasciare Firenze. Sette mesi dopo la morte di Davide Astori l'ex compagna del capitano viola torna in Lombardia, dove proverà a ripartire. Tornerà piano piano a lavorare. Dirà addio alla casa di via delle Terme che con Davide aveva subito amato e dirà arrivederci ai vicoli e ai palazzi che l’hanno vista felice. Un trasferimento molto doloroso per la ragazza che avrà Firenze e la sua gente sempre nel cuore