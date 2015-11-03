Notizie Francesca Fioretti Fiorentina

Francesca Fioretti: "Con Davide eravamo famiglia. Con un esame in più poteva essere salvato"
14 maggio 2021 19:23
Astori, Francesca Fioretti: "Ho scritto un libro sulla nostra storia. Per non dimenticare e vivere ancora"
04 maggio 2021 18:31
"Ho rotto il salvadanaio con i desideri che mi aveva scritto Davide. Vittoria mi ha chiesto dov'è"
03 maggio 2021 15:14
Francesca Fioretti: "Fatta giustizia per Davide. Spero che questo salvi qualche vita umana in futuro"
03 maggio 2021 13:19
Kolarov fa ritrovare il sorriso a Francesca Fioretti, nuovo amore per l'ex compagna di Astori
03 febbraio 2021 13:41
Fioretti: "Sarò in aula personalmente a dimostare la verità"
02 febbraio 2021 18:07
"Per molti mesi non ho accesso mai la tv. Tutti giorni sono il 4 marzo, tragedia caduta addosso"
20 marzo 2019 12:45
Francesca assente alla funzione religiosa per Astori. Ecco il motivo. Il 12 marzo celebrazione a Firenze
04 marzo 2019 18:24
Francesca racconta Astori: "La mia tragedia con Vittoria. Ecco come ho conosciuto Davide"
14 ottobre 2018 10:09
Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano
05 ottobre 2018 09:38
Francesca Fioretti torna a sorridere con la piccola Vittoria in un parco milanese
19 maggio 2018 11:28
Lady Astori, Francesca Fioretti, fa visita alla Fiorentina al centro sportivo intitolato a Davide
12 maggio 2018 13:11
La straordinaria lezione di vita di Francesca, la compagna di Astori
16 marzo 2018 17:06
La lettera di un bambino di 12 anni per Francesca, da leggere alla figlia di Davide Astori
06 marzo 2018 11:07
Francesca era a Firenze: "Resta a casa" ma lei "Voglio vederlo, vengo a Udine"
05 marzo 2018 09:55
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