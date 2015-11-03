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Notizie Francesca Fioretti Fiorentina

Francesca Fioretti: "Con Davide eravamo famiglia. Con un esame in più poteva essere salvato"

14 maggio 2021 19:23

Astori, Francesca Fioretti: "Ho scritto un libro sulla nostra storia. Per non dimenticare e vivere ancora"

04 maggio 2021 18:31

"Ho rotto il salvadanaio con i desideri che mi aveva scritto Davide. Vittoria mi ha chiesto dov'è"

03 maggio 2021 15:14

Francesca Fioretti: "Fatta giustizia per Davide. Spero che questo salvi qualche vita umana in futuro"

03 maggio 2021 13:19

Kolarov fa ritrovare il sorriso a Francesca Fioretti, nuovo amore per l'ex compagna di Astori

03 febbraio 2021 13:41

Fioretti: "Sarò in aula personalmente a dimostare la verità"

02 febbraio 2021 18:07

"Per molti mesi non ho accesso mai la tv. Tutti giorni sono il 4 marzo, tragedia caduta addosso"

20 marzo 2019 12:45

Francesca assente alla funzione religiosa per Astori. Ecco il motivo. Il 12 marzo celebrazione a Firenze

04 marzo 2019 18:24

Francesca racconta Astori: "La mia tragedia con Vittoria. Ecco come ho conosciuto Davide"

14 ottobre 2018 10:09

Francesca Fioretti lascia Firenze, l'ex compagna di Astori si trasferisce a Milano

05 ottobre 2018 09:38

Francesca Fioretti torna a sorridere con la piccola Vittoria in un parco milanese

19 maggio 2018 11:28

Lady Astori, Francesca Fioretti, fa visita alla Fiorentina al centro sportivo intitolato a Davide

12 maggio 2018 13:11

La straordinaria lezione di vita di Francesca, la compagna di Astori

16 marzo 2018 17:06

La lettera di un bambino di 12 anni per Francesca, da leggere alla figlia di Davide Astori

06 marzo 2018 11:07

Francesca era a Firenze: "Resta a casa" ma lei "Voglio vederlo, vengo a Udine"

05 marzo 2018 09:55

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