Francesca Fioretti: "Fatta giustizia per Davide. Spero che questo salvi qualche vita umana in futuro"

La compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, ha commentato la sentenza sulla responsabilità della morte del capitano della Fiorentina

Un anno di reclusione per omicidio colposo. É la condanna inflitta dal gup Antonio Pezzuti al professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, per la morte di Davide Astori, l’ex capitano viola trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albeego a Udine, dove era in trasferta con la squadra. La compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, ha parlato all'uscita dal tribunale, dopo la sentenza, queste le sue parole: "Sono molto felice perchè finalmente è stata fatta giustizia per Davide, anche se sono molto triste perchè lui poteva essere qui con noi. Spero vivamente che questa sentenza possa servire in futuro per salvare una vita umana. Anche una sola". Sopra il video del Corriere fiorentino

PARLA AQUILANI: "VOGLIO ALLENARE IN SERIE A"

https://www.labaroviola.com/vorrei-allenare-in-serie-a-fiorentina-famiglia-proprieta-affetto-vicinanza/138856/