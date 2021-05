Aquilani: “Sogno? Vorrei allenare in Serie A. La Fiorentina è una famiglia, la proprietà dimostra affetto e vicinanza”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, è intervenuto ai microfoni di Tgr Rai Toscana per commentare la vittoria Coppa Italia Primavera. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto qualcosa di importante, a prescindere da quante coppa abbiamo vinto, vincere è sempre bello. È dal primo giorno che questa proprietà ci ha dimostrato affetto e vicinanza, tutti noi abbiamo avvertito questo: il club si comporta con noi come se fossimo una famiglia”.

CAMPIONATO “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario per quanto riguarda la crescita, vogliamo migliorare la graduatoria e ce la metteremo tutta”.

SOGNO “Non ho fretta, ho iniziato da bambino sognando di giocare un giorno in Serie A e non nascondo che il mio sogno è quello un giorno di allenare in A”.

LEGGI ANCHE: