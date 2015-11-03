Notizie Tgr Rai Toscana Fiorentina

TGR, Accordi finali per Arthur alla Fiorentina. West Ham ci prova per Amrabat ma lui non gradisce
19 luglio 2023 19:13
Tgr Rai, la decisione su Ribery entro fine settimana. Intanto lui saluta commosso gli amici
07 giugno 2021 15:40
TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè
31 maggio 2021 17:59
Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"
21 maggio 2021 16:02
Aquilani: "Sogno? Vorrei allenare in Serie A. La Fiorentina è una famiglia, la proprietà dimostra affetto e vicinanza"
02 maggio 2021 21:52
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