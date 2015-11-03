Notizie Tgr Rai Toscana Fiorentina

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TGR, Accordi finali per Arthur alla Fiorentina. West Ham ci prova per Amrabat ma lui non gradisce

19 luglio 2023 19:13

Tgr Rai, la decisione su Ribery entro fine settimana. Intanto lui saluta commosso gli amici

07 giugno 2021 15:40

TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè

31 maggio 2021 17:59

Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"

21 maggio 2021 16:02

Aquilani: "Sogno? Vorrei allenare in Serie A. La Fiorentina è una famiglia, la proprietà dimostra affetto e vicinanza"

02 maggio 2021 21:52

Venuti: "Prandelli? Ci dà libertà mentale. Sono orgoglioso di vestire la maglia Viola"

19 marzo 2021 21:48

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